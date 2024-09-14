Нидерланды не будут передавать Украине системы Patriot

NL Times: Нидерланды отменили поставку ПВО Patriot Киеву из-за отказа союзника

14 сентября 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Нидерланды отказались передавать Украине ЗРК Patriot, сообщает NL Times Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды отказались поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине из-за отказа участвовать в поставке неизвестного союзника. Об этом сообщает издание NL Times. «Министерство обороны сообщило парламенту в конце июня, что Нидерланды и еще одна страна совместно поставят Украине полную систему ПВО Patriot», — пишет издание со ссылкой на Минобороны Королевства. В конце мая Нидерланды заявили, что совместно с еще одним государством передадут Украине полную систему ПВО Patriot. Однако в последний момент неизвестный союзник Королевства отказался участвовать в поставке. После этого в военном ведомстве Нидерландов сообщили, что поставка ЗРК Киеву не состоится. Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны имеют в своем арсенале больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем это было официально объявлено. Однако, несмотря на это, Украина продолжает испытывать дефицит ракет для систем ПВО, включая ЗРК, передает RT. Россия осуждает поставки военной техники Украине со стороны западных стран. При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что военные смогут без проблем справиться с американскими ЗРК Patriot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды отказались поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине из-за отказа участвовать в поставке неизвестного союзника. Об этом сообщает издание NL Times. «Министерство обороны сообщило парламенту в конце июня, что Нидерланды и еще одна страна совместно поставят Украине полную систему ПВО Patriot», — пишет издание со ссылкой на Минобороны Королевства. В конце мая Нидерланды заявили, что совместно с еще одним государством передадут Украине полную систему ПВО Patriot. Однако в последний момент неизвестный союзник Королевства отказался участвовать в поставке. После этого в военном ведомстве Нидерландов сообщили, что поставка ЗРК Киеву не состоится. Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны имеют в своем арсенале больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем это было официально объявлено. Однако, несмотря на это, Украина продолжает испытывать дефицит ракет для систем ПВО, включая ЗРК, передает RT. Россия осуждает поставки военной техники Украине со стороны западных стран. При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что военные смогут без проблем справиться с американскими ЗРК Patriot.