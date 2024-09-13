Зеленский: у Киева есть большее число ЗРК Patriot, чем заявлено официально

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны имеют в своем арсенале больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем это было официально объявлено. Об этом сообщает издание «Страна».
«Я не могу говорить сколько. Но я бы так сказал: их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», — приводит слова Зеленского «Страна.ua», комментируя информацию о наличии у Украины четырех комплексов Patriot.
Несмотря на наличие большего количества комплексов, чем было заявлено, Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, включая Patriot. К концу июля было известно о четырех таких установках, с обещаниями от США и Румынии передать по одному комплексу, а также планами о сборке еще одного из компонентов, предоставленных странами ЕС. Кроме того, сообщалось о переговорах Украины с Израилем относительно поставок до восьми систем Patriot при посредничестве США.
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