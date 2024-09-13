13 сентября 2024

Зеленский: у Киева есть большее число ЗРК Patriot, чем заявлено официально

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Зеленский отметил, что Украине недостаточно ЗРК
Зеленский отметил, что Украине недостаточно ЗРК Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны имеют в своем арсенале больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем это было официально объявлено. Об этом сообщает издание «Страна».

«Я не могу говорить сколько. Но я бы так сказал: их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», — приводит слова Зеленского «Страна.ua», комментируя информацию о наличии у Украины четырех комплексов Patriot.

Несмотря на наличие большего количества комплексов, чем было заявлено, Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, включая Patriot. К концу июля было известно о четырех таких установках, с обещаниями от США и Румынии передать по одному комплексу, а также планами о сборке еще одного из компонентов, предоставленных странами ЕС. Кроме того, сообщалось о переговорах Украины с Израилем относительно поставок до восьми систем Patriot при посредничестве США.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны имеют в своем арсенале больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем это было официально объявлено. Об этом сообщает издание «Страна». «Я не могу говорить сколько. Но я бы так сказал: их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», — приводит слова Зеленского «Страна.ua», комментируя информацию о наличии у Украины четырех комплексов Patriot. Несмотря на наличие большего количества комплексов, чем было заявлено, Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, включая Patriot. К концу июля было известно о четырех таких установках, с обещаниями от США и Румынии передать по одному комплексу, а также планами о сборке еще одного из компонентов, предоставленных странами ЕС. Кроме того, сообщалось о переговорах Украины с Израилем относительно поставок до восьми систем Patriot при посредничестве США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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