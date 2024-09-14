Глава «ТК-Прогресс» не признал вину в хищении 7,2 млн рублей у МО

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, камера, приговор, замок, наказание, преступление, суд
Григорян был арестован судом в Краснодарском крае за подозрение в хищении средств у МО РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Глава «ТК-Прогресс» Сурен Григорян на допросе отказался признавать вину в хищении средств у Минобороны РФ. Речь идет о 7,2 миллионах рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Согласно материалам дела, на первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чем его подозревают, так как бюджетные средства он не похищал и никаких преступлений не совершал», — передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Обвиняемый также уточнил, что не планирует скрываться от следствия. По его словам, мера в виде заключения под стражу является слишком строгой.

В среду, 11 сентября, бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодарском крае. Его подозревают в хищении более 7,2 миллионов рублей у Минобороны России. Отмечается, что деньги были выделены на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. После задержания бизнесмена по месту проживания и работы прошли обыски. В четверг, 12 сентября он был арестован на два месяца по решению суда.

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Глава «ТК-Прогресс» Сурен Григорян на допросе отказался признавать вину в хищении средств у Минобороны РФ. Речь идет о 7,2 миллионах рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Согласно материалам дела, на первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чем его подозревают, так как бюджетные средства он не похищал и никаких преступлений не совершал», — передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Обвиняемый также уточнил, что не планирует скрываться от следствия. По его словам, мера в виде заключения под стражу является слишком строгой. В среду, 11 сентября, бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодарском крае. Его подозревают в хищении более 7,2 миллионов рублей у Минобороны России. Отмечается, что деньги были выделены на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. После задержания бизнесмена по месту проживания и работы прошли обыски. В четверг, 12 сентября он был арестован на два месяца по решению суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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