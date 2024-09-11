ТАСС: в Краснодаре задержан бизнесмен за хищение 7 млн у Минобороны

Бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян задержан в Краснодаре, он подозревается в хищении семи миллионов рублей у Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Григорян задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в хищении более 7,2 миллионов рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в публикации.
На данный момент по месту проживания и работы задержанного идут обыски. Решается вопрос об аресте имущества и избрании меры пресечения.
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