ТАСС: в Краснодаре задержан бизнесмен за хищение 7 млн у Минобороны

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Бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян задержан в Краснодаре, он подозревается в хищении семи миллионов рублей у Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Григорян задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в хищении более 7,2 миллионов рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в публикации.

На данный момент по месту проживания и работы задержанного идут обыски. Решается вопрос об аресте имущества и избрании меры пресечения.

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Бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян задержан в Краснодаре, он подозревается в хищении семи миллионов рублей у Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Григорян задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в хищении более 7,2 миллионов рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в публикации. На данный момент по месту проживания и работы задержанного идут обыски. Решается вопрос об аресте имущества и избрании меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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