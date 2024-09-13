Ученицы 106-й школы Екатеринбурга, представляющие Россию на международных соревнованиях по баскетболу, победили в суперкубке «Кэс-Баскет». Турнир прошел в Москве, в финале с разгромным счетом были повержены соперницы из Белоруссии, сообщил telegram-канал компании «Сима-ленд», которая поддерживает юных спортсменок.
«Наша баскетбольная команда — сборная России „Сима-ленд“ школы №106 из города Екатеринбурга победила сборную из Белоруссии в финале международного кубка среди школьников со счетом 80:41!!! Урааа! Девчонки, вы молодцы! Гордимся вами! И очень вас ждем!» — сказано в посте.
В международном суперкубке «Кэс-Баскет» участвовали 12 команд из восьми стран. Мероприятие такого масштаба в России проходило впервые.
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