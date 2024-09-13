13 сентября 2024

Школьницы из Екатеринбурга разгромили сборную Белоруссии в Москве. Видео

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Школьницы из Екатеринбурга выиграли в финале со счетом 80:41 (архивное фото)
Школьницы из Екатеринбурга выиграли в финале со счетом 80:41 (архивное фото) Фото:

Ученицы 106-й школы Екатеринбурга, представляющие Россию на международных соревнованиях по баскетболу, победили в суперкубке «Кэс-Баскет». Турнир прошел в Москве, в финале с разгромным счетом были повержены соперницы из Белоруссии, сообщил telegram-канал компании «Сима-ленд», которая поддерживает юных спортсменок.

«Наша баскетбольная команда — сборная России „Сима-ленд“ школы №106 из города Екатеринбурга победила сборную из Белоруссии в финале международного кубка среди школьников со счетом 80:41!!! Урааа! Девчонки, вы молодцы! Гордимся вами! И очень вас ждем!» — сказано в посте.

В международном суперкубке «Кэс-Баскет» участвовали 12 команд из восьми стран. Мероприятие такого масштаба в России проходило впервые.

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Ученицы 106-й школы Екатеринбурга, представляющие Россию на международных соревнованиях по баскетболу, победили в суперкубке «Кэс-Баскет». Турнир прошел в Москве, в финале с разгромным счетом были повержены соперницы из Белоруссии, сообщил telegram-канал компании «Сима-ленд», которая поддерживает юных спортсменок. «Наша баскетбольная команда — сборная России „Сима-ленд“ школы №106 из города Екатеринбурга победила сборную из Белоруссии в финале международного кубка среди школьников со счетом 80:41!!! Урааа! Девчонки, вы молодцы! Гордимся вами! И очень вас ждем!» — сказано в посте. В международном суперкубке «Кэс-Баскет» участвовали 12 команд из восьми стран. Мероприятие такого масштаба в России проходило впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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