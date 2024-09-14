Чиновники из Франции испугались предупреждения Путина

Чиновники из Франции встревожены предупреждением президента России Владимира Путина о возможной эскалации конфликта на Украине. Слова российского лидера о неизбежных последствиях в случае ударов по РФ были восприняты как серьезная угроза. Один из источников подчеркнул, что важно приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», — передает слова французского дипломата газета Le Monde. Он отметил, что вероятность расширения военных действий со стороны России в ответ на атаки на ее территорию сохраняется.
Несмотря на обсуждения возможных ударов по территории России в СМИ, Париж официально молчит. Автор материала предполагает, что эту тему могли обсуждать президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский, но Елисейский дворец не подтверждает эту информацию.
В Кремле предупредили, что ответят на разрешение Запада использовать Украине дальнобойное оружие против России. Путин отметил, что применение такого оружия подтвердит участие НАТО в конфликте.
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