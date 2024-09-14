Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение о том, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей для Украины». Такое заявление он сделал на конференции в Киеве.
«Это дало те результаты, на которые мы, честно говоря, рассчитывали», — считает Зеленский, его слова передает «Комсомольская правда». Он отметил, что операция якобы замедлила продвижение российских войск.
6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, однако это решение украинских властей многие считают провальным. CNN сообщает, что операция обошлась ВСУ дорого, приведя к высоким потерям. Опросив 14 солдат, телеканал узнал, что бои в регионе усложняются из-за значительного числа российских войск и артиллерии, что приводит к большим потерям для Украины и уничтожению техники.
Полковник Виктор Литовкин заявил, что вторжение в Курскую область может привести к потере нескольких тысяч украинских военнослужащих и ослаблению фронта, передает «Царьград». Российские силы, по словам генерала-майора Апти Алаудинова, освободили около 10 населенных пунктов в этом регионе. Операция ВС РФ по вытеснению ВСУ с территории Курской области продолжается.
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