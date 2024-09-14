Зеленский: операция в Курской области достигла желаемого результата

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Вторжение в Курскую область оправдало ожидания, считает Зеленский
Вторжение в Курскую область оправдало ожидания, считает Зеленский Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение о том, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей для Украины». Такое заявление он сделал на конференции в Киеве.

«Это дало те результаты, на которые мы, честно говоря, рассчитывали», — считает Зеленский, его слова передает «Комсомольская правда». Он отметил, что операция якобы замедлила продвижение российских войск. 

6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, однако это решение украинских властей многие считают провальным. CNN сообщает, что операция обошлась ВСУ дорого, приведя к высоким потерям. Опросив 14 солдат, телеканал узнал, что бои в регионе усложняются из-за значительного числа российских войск и артиллерии, что приводит к большим потерям для Украины и уничтожению техники.

Полковник Виктор Литовкин заявил, что вторжение в Курскую область может привести к потере нескольких тысяч украинских военнослужащих и ослаблению фронта, передает «Царьград». Российские силы, по словам генерала-майора Апти Алаудинова, освободили около 10 населенных пунктов в этом регионе. Операция ВС РФ по вытеснению ВСУ с территории Курской области продолжается. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение о том, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей для Украины». Такое заявление он сделал на конференции в Киеве. «Это дало те результаты, на которые мы, честно говоря, рассчитывали», — считает Зеленский, его слова передает «Комсомольская правда». Он отметил, что операция якобы замедлила продвижение российских войск.  6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, однако это решение украинских властей многие считают провальным. CNN сообщает, что операция обошлась ВСУ дорого, приведя к высоким потерям. Опросив 14 солдат, телеканал узнал, что бои в регионе усложняются из-за значительного числа российских войск и артиллерии, что приводит к большим потерям для Украины и уничтожению техники. Полковник Виктор Литовкин заявил, что вторжение в Курскую область может привести к потере нескольких тысяч украинских военнослужащих и ослаблению фронта, передает «Царьград». Российские силы, по словам генерала-майора Апти Алаудинова, освободили около 10 населенных пунктов в этом регионе. Операция ВС РФ по вытеснению ВСУ с территории Курской области продолжается. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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