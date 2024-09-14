Бразилия присоединится к саммиту БРИКС в 2024 году в России
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит саммит БРИКС (межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии — прим. URA.RU) в Казани. Об этом рассказал бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.
«Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани», — передает РИА Новости сообщение посла. Казань примет саммит БРИКС в октябре этого года.
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