Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

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Бразилия присоединится к саммиту БРИКС в 2024 году в России Фото:

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит саммит БРИКС (межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии — прим. URA.RU) в Казани. Об этом рассказал бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани», — передает РИА Новости сообщение посла. Казань примет саммит БРИКС в октябре этого года.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит саммит БРИКС (межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии — прим. URA.RU) в Казани. Об этом рассказал бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. «Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани», — передает РИА Новости сообщение посла. Казань примет саммит БРИКС в октябре этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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