Участник «Времени Героев» обозначил планы на посту главы «Движения Первых»

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным новый председатель «Движения Первых», ветеран СВО и выпускник программы «Время Героев» Артур Орлов выступил с обращением, в котором обозначил планы на будущее. Также он рассказал факты о себе, своей семье и команде, с которой они будут трудиться на благо России.
«Сейчас мне выпала большая честь применить весь свой опыт и знания в „Движении Первых“. Наше Движение — это люди: участники, педагоги, наставники, родители. Надеюсь, что мы сможем стать одной сплочённой командой-семьей и сделать вместе много хорошего для нашей любимой России», — заявил Орлов в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что уже начал знакомство с коллективом и провел беседу с участниками «Движения Первых». Новый глава собирается расширить реализацию инициатив, разработанных для поддержки бойцов СВО со стороны граждан России.
По его словам, главной наградой для него является семья и дети. Он подчеркнул, что воспитание дочерей имеет такое же значение, как и защита Родины. «Воспитывая наших детей хорошими людьми и ответственными гражданами, мы защищаем будущее страны», — подчеркнул новый глава «Движения Первых».
«Движение первых» — это общероссийское движение молодежи, организованное в июле 2022 года по указу президента России. В его состав вошли такие организации, как Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», общественное движение детей и молодежи «Большая перемена» и Российское движение школьников (РДШ).
Ранее стало известно о назначении Орлова председателем «Движения Первых». Соответствующий указ президента РФ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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