14 сентября 2024

Офис Зеленского пообещал передать России мирный план через другие страны

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Замглавы офиса Зеленского пообещал, что России представят мирный план по прекращению конфликта
Замглавы офиса Зеленского пообещал, что России представят мирный план по прекращению конфликта Фото:

Киев передаст России свой план по мирному урегулированию конфликта через третьи страны. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишут украинские СМИ.

«План Киева по установлению мира будет передан Москве „через страны, имеющие с ней соответствующий диалог“, — передает слова Жовквы издание „Страна.ua“. Отмечается, что документ в настоящее время находится на стадии подготовки. Жовква также допустил присутствие представителей России на втором саммите по мирному урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал пригласить Россию на следующий саммит мира. По информации газеты Le Monde, на мероприятии Киев собирается изложить свое видение прекращения конфликта.

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Киев передаст России свой план по мирному урегулированию конфликта через третьи страны. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишут украинские СМИ. «План Киева по установлению мира будет передан Москве „через страны, имеющие с ней соответствующий диалог“, — передает слова Жовквы издание „Страна.ua“. Отмечается, что документ в настоящее время находится на стадии подготовки. Жовква также допустил присутствие представителей России на втором саммите по мирному урегулированию конфликта. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал пригласить Россию на следующий саммит мира. По информации газеты Le Monde, на мероприятии Киев собирается изложить свое видение прекращения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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