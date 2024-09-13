Зеленский: следующий саммит мира с участием России пройдет в ноябре

13 сентября 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Зеленский расскажет свой план завершения войны на саммите мира Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий саммит мира с участием России пройдет в ноябре. Об этом сообщает газета Le Monde. «Зеленский заявил, что намерен провести в ноябре еще один международный мирный саммит, на котором изложит свое видение прекращения войны», — передает издание. Также там отмечается, что на саммит будет приглашена и Россия. Накануне Зеленский рассказал, что его план прекращения боевых действий поможет достичь мира между Россией и Украиной. Он также добавил, что хочет показать его президенту США Джо Байдену. Ранее стало известно, что МИД Швейцарии собирается привлечь Россию к обсуждению на саммите мира по Украине. В начале сентября Зеленский заявил в интервью каналу NBC, что собирается пригласить РФ на переговоры ради завершения конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий саммит мира с участием России пройдет в ноябре. Об этом сообщает газета Le Monde. «Зеленский заявил, что намерен провести в ноябре еще один международный мирный саммит, на котором изложит свое видение прекращения войны», — передает издание. Также там отмечается, что на саммит будет приглашена и Россия. Накануне Зеленский рассказал, что его план прекращения боевых действий поможет достичь мира между Россией и Украиной. Он также добавил, что хочет показать его президенту США Джо Байдену. Ранее стало известно, что МИД Швейцарии собирается привлечь Россию к обсуждению на саммите мира по Украине. В начале сентября Зеленский заявил в интервью каналу NBC, что собирается пригласить РФ на переговоры ради завершения конфликта.