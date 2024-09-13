Зеленский: следующий саммит мира с участием России пройдет в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий саммит мира с участием России пройдет в ноябре. Об этом сообщает газета Le Monde.
«Зеленский заявил, что намерен провести в ноябре еще один международный мирный саммит, на котором изложит свое видение прекращения войны», — передает издание. Также там отмечается, что на саммит будет приглашена и Россия.
Накануне Зеленский рассказал, что его план прекращения боевых действий поможет достичь мира между Россией и Украиной. Он также добавил, что хочет показать его президенту США Джо Байдену.
Ранее стало известно, что МИД Швейцарии собирается привлечь Россию к обсуждению на саммите мира по Украине. В начале сентября Зеленский заявил в интервью каналу NBC, что собирается пригласить РФ на переговоры ради завершения конфликта.
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