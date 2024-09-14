14 сентября 2024

Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге. Видео

Прокуратура: два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге, причины устанавливают
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоходы столкнулись в водах Петербурга
Теплоходы столкнулись в водах Петербурга Фото:

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения судов в водах Санкт-Петербурга. Ночью теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101», сообщает ведомство.

«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход „Соларис“ совершил навал на прогулочное судно „Москва-101“. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Причины столкновения устанавливаются», — пишет ведомство в своем официальном telegram-канале и публикует видео с места происшествия.

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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения судов в водах Санкт-Петербурга. Ночью теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101», сообщает ведомство. «По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход „Соларис“ совершил навал на прогулочное судно „Москва-101“. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Причины столкновения устанавливаются», — пишет ведомство в своем официальном telegram-канале и публикует видео с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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