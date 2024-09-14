Теплоходы столкнулись в водах Петербурга
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения судов в водах Санкт-Петербурга. Ночью теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101», сообщает ведомство.
«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход „Соларис“ совершил навал на прогулочное судно „Москва-101“. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Причины столкновения устанавливаются», — пишет ведомство в своем официальном telegram-канале и публикует видео с места происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.