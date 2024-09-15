Польша передаст Украине 100 млн евро на ремонт военной техники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польша предоставит кредит Украине для ремонта военной техники
Польша предоставит кредит Украине для ремонта военной техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша выделит Украине кредит в размере 100 миллионов евро на закупку и ремонт военной техники. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Кредитом можно воспользоваться в любое время», — сообщил Сикорский в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой 13 сентября, его слова передает издание Kresy.pl. Предоставляемые средства в размере 100 млн евро будут направлены на работы на польских оружейных заводах.

Польская сторона предоставит Украине финансовую помощь, которая позволит отремонтировать и обновить военную технику. В нее входят танки Т-72, PT-92 и Leopard 2, а также самоходные артиллерийские установки Krab, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и другие виды вооружений.

Ранее польская газета «Dzienik Gazeta Prawna» сообщала о задержках в формировании украинского легиона в Польше из украинцев, постоянно проживающих в стране и других европейских государствах. Ожидалось, что добровольцы будут привлечены для службы и обучения в Войске Польском, однако спустя два месяца Киев так и не начал официальный процесс набора кадров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша выделит Украине кредит в размере 100 миллионов евро на закупку и ремонт военной техники. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Кредитом можно воспользоваться в любое время», — сообщил Сикорский в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой 13 сентября, его слова передает издание Kresy.pl. Предоставляемые средства в размере 100 млн евро будут направлены на работы на польских оружейных заводах. Польская сторона предоставит Украине финансовую помощь, которая позволит отремонтировать и обновить военную технику. В нее входят танки Т-72, PT-92 и Leopard 2, а также самоходные артиллерийские установки Krab, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и другие виды вооружений. Ранее польская газета «Dzienik Gazeta Prawna» сообщала о задержках в формировании украинского легиона в Польше из украинцев, постоянно проживающих в стране и других европейских государствах. Ожидалось, что добровольцы будут привлечены для службы и обучения в Войске Польском, однако спустя два месяца Киев так и не начал официальный процесс набора кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...