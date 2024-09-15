Польша передаст Украине 100 млн евро на ремонт военной техники

Польша выделит Украине кредит в размере 100 миллионов евро на закупку и ремонт военной техники. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Кредитом можно воспользоваться в любое время», — сообщил Сикорский в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой 13 сентября, его слова передает издание Kresy.pl. Предоставляемые средства в размере 100 млн евро будут направлены на работы на польских оружейных заводах.
Польская сторона предоставит Украине финансовую помощь, которая позволит отремонтировать и обновить военную технику. В нее входят танки Т-72, PT-92 и Leopard 2, а также самоходные артиллерийские установки Krab, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и другие виды вооружений.
Ранее польская газета «Dzienik Gazeta Prawna» сообщала о задержках в формировании украинского легиона в Польше из украинцев, постоянно проживающих в стране и других европейских государствах. Ожидалось, что добровольцы будут привлечены для службы и обучения в Войске Польском, однако спустя два месяца Киев так и не начал официальный процесс набора кадров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.