Dzienik Gazeta Prawna: в Польше сорвали сроки создания украинского легиона

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, всу, stock
Во время визита в Варшаву Владимир Зеленский рассказал о создании украинского легиона в Польше Фото:

В Польше сорвали сроки создания украинского легиона из проживающих в республике граждан. Об этом сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna.

«Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — передают РИА Новости сообщение Dzienik Gazeta Prawna.

Во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленский стало известно о создании украинского легиона в Польше, отмечают РИА Новости. Тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что несколько тысяч украинских граждан уже зарегистрировались, однако оказалось, что это неправда. Позже посол Украины в Польше Василий Зварыч объяснил, что перед началом регистрации нужно заключить техническое соглашение, где будут прописаны роли обеих стран.

Ранее стало известно, что Польша подписала с Украиной соглашение о безопасности перед саммитом НАТО. Оно предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве, заявил Зеленский в прямой трансляции пресс-конференции на YouTube.

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В Польше сорвали сроки создания украинского легиона из проживающих в республике граждан. Об этом сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. «Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — передают РИА Новости сообщение Dzienik Gazeta Prawna. Во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленский стало известно о создании украинского легиона в Польше, отмечают РИА Новости. Тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что несколько тысяч украинских граждан уже зарегистрировались, однако оказалось, что это неправда. Позже посол Украины в Польше Василий Зварыч объяснил, что перед началом регистрации нужно заключить техническое соглашение, где будут прописаны роли обеих стран. Ранее стало известно, что Польша подписала с Украиной соглашение о безопасности перед саммитом НАТО. Оно предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве, заявил Зеленский в прямой трансляции пресс-конференции на YouTube.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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