Dzienik Gazeta Prawna: в Польше сорвали сроки создания украинского легиона

09 сентября 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Во время визита в Варшаву Владимир Зеленский рассказал о создании украинского легиона в Польше Фото: Министерство обороны Великобритании В Польше сорвали сроки создания украинского легиона из проживающих в республике граждан. Об этом сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. «Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — передают РИА Новости сообщение Dzienik Gazeta Prawna . Во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленский стало известно о создании украинского легиона в Польше, отмечают РИА Новости. Тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что несколько тысяч украинских граждан уже зарегистрировались, однако оказалось, что это неправда. Позже посол Украины в Польше Василий Зварыч объяснил, что перед началом регистрации нужно заключить техническое соглашение, где будут прописаны роли обеих стран. Ранее стало известно, что Польша подписала с Украиной соглашение о безопасности перед саммитом НАТО. Оно предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве, заявил Зеленский в прямой трансляции пресс-конференции на YouTube. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Польше сорвали сроки создания украинского легиона из проживающих в республике граждан. Об этом сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. «Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — передают РИА Новости сообщение Dzienik Gazeta Prawna. Во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленский стало известно о создании украинского легиона в Польше, отмечают РИА Новости. Тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что несколько тысяч украинских граждан уже зарегистрировались, однако оказалось, что это неправда. Позже посол Украины в Польше Василий Зварыч объяснил, что перед началом регистрации нужно заключить техническое соглашение, где будут прописаны роли обеих стран. Ранее стало известно, что Польша подписала с Украиной соглашение о безопасности перед саммитом НАТО. Оно предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве, заявил Зеленский в прямой трансляции пресс-конференции на YouTube.