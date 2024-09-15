Под Екатеринбургом вторые сутки ищут 12-летнюю девочку. Фото

16 сентября 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Местонахождение девочки неизвестно с 15 сентября (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) на базе отдыха «Солнечный остров» пропала 12-летняя школьница Софья Чентаева. Ее местонахождение неизвестно с 15 сентября. Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области. «Пропал ребенок! 12-летняя Софья Чентаева. Место пропажи: Верхняя Пышма, Свердловская область, село Мостовское, дол. „Солнечный остров“. Дата пропажи: 15 сентября», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки — 140 сантиметров, волосы темные, ниже плеч. Цвет глаз — карий. Телосложение — худощавое. На момент пропажи была одета в водолазку бежевого цвета, темные джинсы и черные кеды с белой подошвой. Также с собой у пропавшей была черная сумка через плечо. Если вам известно местоположение ребенка, сообщите в МО МВД России «Верхнепышминский» +7 (343) 685-43-44 или на линию 112, 102. Кроме того, можно связаться с руководителем поискового отряда по номеру: +7 (900) 044-02-20 (Наталья). группа СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) на базе отдыха «Солнечный остров» пропала 12-летняя школьница Софья Чентаева. Ее местонахождение неизвестно с 15 сентября. Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области. «Пропал ребенок! 12-летняя Софья Чентаева. Место пропажи: Верхняя Пышма, Свердловская область, село Мостовское, дол. „Солнечный остров“. Дата пропажи: 15 сентября», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки — 140 сантиметров, волосы темные, ниже плеч. Цвет глаз — карий. Телосложение — худощавое. На момент пропажи была одета в водолазку бежевого цвета, темные джинсы и черные кеды с белой подошвой. Также с собой у пропавшей была черная сумка через плечо. Если вам известно местоположение ребенка, сообщите в МО МВД России «Верхнепышминский» +7 (343) 685-43-44 или на линию 112, 102. Кроме того, можно связаться с руководителем поискового отряда по номеру: +7 (900) 044-02-20 (Наталья).