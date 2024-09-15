15 сентября 2024
14 сентября 2024

Под Екатеринбургом вторые сутки ищут 12-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, ребенок, сквер, алое поле, подросток, парк, девочка, школьница, спина ребенка
Местонахождение девочки неизвестно с 15 сентября (фото из архива) Фото:

В селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) на базе отдыха «Солнечный остров» пропала 12-летняя школьница Софья Чентаева. Ее местонахождение неизвестно с 15 сентября. Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.

«Пропал ребенок! 12-летняя Софья Чентаева. Место пропажи: Верхняя Пышма, Свердловская область, село Мостовское, дол. „Солнечный остров“. Дата пропажи: 15 сентября», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост девочки — 140 сантиметров, волосы темные, ниже плеч. Цвет глаз — карий. Телосложение — худощавое. На момент пропажи была одета в водолазку бежевого цвета, темные джинсы и черные кеды с белой подошвой. Также с собой у пропавшей была черная сумка через плечо.

Если вам известно местоположение ребенка, сообщите в МО МВД России «Верхнепышминский» +7 (343) 685-43-44 или на линию 112, 102. Кроме того, можно связаться с руководителем поискового отряда по номеру: +7 (900) 044-02-20 (Наталья).

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В селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) на базе отдыха «Солнечный остров» пропала 12-летняя школьница Софья Чентаева. Ее местонахождение неизвестно с 15 сентября. Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области. «Пропал ребенок! 12-летняя Софья Чентаева. Место пропажи: Верхняя Пышма, Свердловская область, село Мостовское, дол. „Солнечный остров“. Дата пропажи: 15 сентября», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки — 140 сантиметров, волосы темные, ниже плеч. Цвет глаз — карий. Телосложение — худощавое. На момент пропажи была одета в водолазку бежевого цвета, темные джинсы и черные кеды с белой подошвой. Также с собой у пропавшей была черная сумка через плечо. Если вам известно местоположение ребенка, сообщите в МО МВД России «Верхнепышминский» +7 (343) 685-43-44 или на линию 112, 102. Кроме того, можно связаться с руководителем поискового отряда по номеру: +7 (900) 044-02-20 (Наталья).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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