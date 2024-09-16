Россиян предупредили об усилении магнитных бурь до уровня G3

16 сентября 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Интенсивность магнитной бури снизится 17 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В понедельник ожидается начало сильной магнитной бури. Об этом сообщает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». «С полудня до 18:00 мск в понедельник прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3», — пишет Тишковец в своем telegram-канале. По прогнозам специалиста, после 18:00 мск интенсивность магнитной бури снизится до умеренного уровня и будет наблюдаться до полудня 17 сентября. Далее геомагнитное поле Земли постепенно стабилизируется. Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что в период сильной магнитной бури нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Также стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В понедельник ожидается начало сильной магнитной бури. Об этом сообщает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». «С полудня до 18:00 мск в понедельник прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3», — пишет Тишковец в своем telegram-канале. По прогнозам специалиста, после 18:00 мск интенсивность магнитной бури снизится до умеренного уровня и будет наблюдаться до полудня 17 сентября. Далее геомагнитное поле Земли постепенно стабилизируется. Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что в период сильной магнитной бури нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Также стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого.