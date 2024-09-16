В понедельник ожидается начало сильной магнитной бури. Об этом сообщает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
«С полудня до 18:00 мск в понедельник прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3», — пишет Тишковец в своем telegram-канале. По прогнозам специалиста, после 18:00 мск интенсивность магнитной бури снизится до умеренного уровня и будет наблюдаться до полудня 17 сентября. Далее геомагнитное поле Земли постепенно стабилизируется.
Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что в период сильной магнитной бури нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Также стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого.
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