Россиян предупредили об усилении магнитных бурь до уровня G3

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Интенсивность магнитной бури снизится 17 сентября Фото:

В понедельник ожидается начало сильной магнитной бури. Об этом сообщает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«С полудня до 18:00 мск в понедельник прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3», — пишет Тишковец в своем telegram-канале. По прогнозам специалиста, после 18:00 мск интенсивность магнитной бури снизится до умеренного уровня и будет наблюдаться до полудня 17 сентября. Далее геомагнитное поле Земли постепенно стабилизируется.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что в период сильной магнитной бури нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Также стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого.

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В понедельник ожидается начало сильной магнитной бури. Об этом сообщает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». «С полудня до 18:00 мск в понедельник прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3», — пишет Тишковец в своем telegram-канале. По прогнозам специалиста, после 18:00 мск интенсивность магнитной бури снизится до умеренного уровня и будет наблюдаться до полудня 17 сентября. Далее геомагнитное поле Земли постепенно стабилизируется. Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что в период сильной магнитной бури нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Также стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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