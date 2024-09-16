Маск пожалел, что никто не покушается на Байдена и Харрис

Предприниматель из Америки Илон Маск прокомментировал повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Ему стало интересно, почему не нападают на демократов.
«И никто даже не пытается убить [действующего президента США Джо] Байдена или [кандидата в президенты США] Камалу [Харрис]», — написал Маск в соцсети Х. По его мнению, хотя попыток покушения на Джо Байдена не было, действующий президент США воспринимается как ходячий труп.
Ранее конгрессмен Тейлор Грин выразила уверенность в том, что произошло новое покушение на бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии, Дональда Трампа. Этот инцидент случился в момент, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. По предварительной информации, подозреваемый выражал поддержку Украине.
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