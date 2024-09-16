Маск пожалел, что никто не покушается на Байдена и Харрис

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Маск задался вопросом, почему никто не пытается напасть на Джо Байдена или Камалу Харрис
Маск задался вопросом, почему никто не пытается напасть на Джо Байдена или Камалу Харрис Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Предприниматель из Америки Илон Маск прокомментировал повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Ему стало интересно, почему не нападают на демократов.

«И никто даже не пытается убить [действующего президента США Джо] Байдена или [кандидата в президенты США] Камалу [Харрис]», — написал Маск в соцсети Х. По его мнению, хотя попыток покушения на Джо Байдена не было, действующий президент США воспринимается как ходячий труп.

Ранее конгрессмен Тейлор Грин выразила уверенность в том, что произошло новое покушение на бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии, Дональда Трампа. Этот инцидент случился в момент, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. По предварительной информации, подозреваемый выражал поддержку Украине. 

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Предприниматель из Америки Илон Маск прокомментировал повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Ему стало интересно, почему не нападают на демократов. «И никто даже не пытается убить [действующего президента США Джо] Байдена или [кандидата в президенты США] Камалу [Харрис]», — написал Маск в соцсети Х. По его мнению, хотя попыток покушения на Джо Байдена не было, действующий президент США воспринимается как ходячий труп. Ранее конгрессмен Тейлор Грин выразила уверенность в том, что произошло новое покушение на бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии, Дональда Трампа. Этот инцидент случился в момент, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. По предварительной информации, подозреваемый выражал поддержку Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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