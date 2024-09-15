На Трампа совершено новое покушение: детали инцидента

Грин: на Трампа совершили покушение

16 сентября 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Два месяца назад в Дональда Трампа уже стреляли во время его выступления Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа На экс-президента США и кандидата на высший пост страны от Республиканской партии Дональда Трампа совершено новое покушение, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Как пишет CNN, официальные лица считают, что на Трампа намеревался напасть вооруженный человек, есть задержанный. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Реакция Секретной службы Секретная служба США, ответственная за охрану первых лиц страны, оперативно отреагировала на происшествие. Агенты предприняли меры, предотвратив возможное покушение, после того как заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. По информации конгрессвумен Тейлор Грин и представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чунга, экс-президент не пострадал и находится в безопасности. При этом Грин уверена, что на политика покушались, чтобы помешать ему победить на предстоящих выборах президента. Находка оружия и задержание подозреваемого В ходе обследования местности был найден брошенный автомат Калашникова АК-47. Один мужчина был задержан вблизи места стрельбы при попытке скрыться. Пока не ясно, связан ли он с покушением или был случайным свидетелем событий. Президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся. В Белом доме заявили, что будут внимательно следить за развитием ситуации. Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис заявила, что в США нет места насилию. «Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», — написала Харрис в соцсети X. Два месяца назад Дональд Трамп чудом избежал покушения в Пенсильвании Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore В США считают стрельбу рядом с Трампом покушением на убийство Официальные лица считают, что нападавший намеревался атаковать Трампа с оружием в руках, пишет CNN. Правоохранительные органы подтвердили задержание человека, связанного с инцидентом, который был остановлен неподалеку от места происшествия. При этом по данным New York Post, стрельбу устроили два человека, которые «целились друг в друга». По словам источников газеты, Трамп «не был мишенью», ему ничего не угрожало. Трамп в июле уже пережил покушение Два месяца назад Дональд Трамп чудом избежал покушения в Пенсильвании.13 июля Томас Мэттью Крукс открыл огонь из штурмовой винтовки AR-15 по Трампу во время его выступления на предвыборном митинге. Политик избежал серьезного ранения, повернувшись к экрану с подсказками, в результате чего пуля лишь задела его ухо. В результате попытки покушения Трамп упал на сцену, агенты Секретной службы мгновенно окружили его для защиты. Стрелок был нейтрализован снайпером, после чего экс-президента экстренно эвакуировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На экс-президента США и кандидата на высший пост страны от Республиканской партии Дональда Трампа совершено новое покушение, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Как пишет CNN, официальные лица считают, что на Трампа намеревался напасть вооруженный человек, есть задержанный. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Секретная служба США, ответственная за охрану первых лиц страны, оперативно отреагировала на происшествие. Агенты предприняли меры, предотвратив возможное покушение, после того как заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. По информации конгрессвумен Тейлор Грин и представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чунга, экс-президент не пострадал и находится в безопасности. При этом Грин уверена, что на политика покушались, чтобы помешать ему победить на предстоящих выборах президента. В ходе обследования местности был найден брошенный автомат Калашникова АК-47. Один мужчина был задержан вблизи места стрельбы при попытке скрыться. Пока не ясно, связан ли он с покушением или был случайным свидетелем событий. Президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся. В Белом доме заявили, что будут внимательно следить за развитием ситуации. Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис заявила, что в США нет места насилию. «Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», — написала Харрис в соцсети X. Официальные лица считают, что нападавший намеревался атаковать Трампа с оружием в руках, пишет CNN. Правоохранительные органы подтвердили задержание человека, связанного с инцидентом, который был остановлен неподалеку от места происшествия. При этом по данным New York Post, стрельбу устроили два человека, которые «целились друг в друга». По словам источников газеты, Трамп «не был мишенью», ему ничего не угрожало. Два месяца назад Дональд Трамп чудом избежал покушения в Пенсильвании.13 июля Томас Мэттью Крукс открыл огонь из штурмовой винтовки AR-15 по Трампу во время его выступления на предвыборном митинге. Политик избежал серьезного ранения, повернувшись к экрану с подсказками, в результате чего пуля лишь задела его ухо. В результате попытки покушения Трамп упал на сцену, агенты Секретной службы мгновенно окружили его для защиты. Стрелок был нейтрализован снайпером, после чего экс-президента экстренно эвакуировали.