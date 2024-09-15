NYP: подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал Киев

16 сентября 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Рут, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Райан Уэсли Рут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, выражал поддержку киевскому режиму и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. Об этом сообщает The New York Post. «Его аккаунт в социальных сетях также был заполнен бессмысленными твитами и ответами, а также выражал решительную поддержку Украине… Он утверждал на X, что пытался „продать“ идею о том, чтобы бывшие афганские солдаты сражались за Украину в России, но ему несколько раз отказывали, прежде чем он сдался через шесть месяцев», — указывает издание. По информации MSN News, Рут также мог участвовать в сборе средств для Украины. В социальных сетях обнаружены записи пользователя с аналогичным именем, призывающие жертвовать деньги для ВСУ и предлагающие помощь в отправке на военные действия в Украине. В том, что Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Инцидент произошел, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, выражал поддержку киевскому режиму и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. Об этом сообщает The New York Post. «Его аккаунт в социальных сетях также был заполнен бессмысленными твитами и ответами, а также выражал решительную поддержку Украине… Он утверждал на X, что пытался „продать“ идею о том, чтобы бывшие афганские солдаты сражались за Украину в России, но ему несколько раз отказывали, прежде чем он сдался через шесть месяцев», — указывает издание. По информации MSN News, Рут также мог участвовать в сборе средств для Украины. В социальных сетях обнаружены записи пользователя с аналогичным именем, призывающие жертвовать деньги для ВСУ и предлагающие помощь в отправке на военные действия в Украине. В том, что Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Инцидент произошел, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.