NYP: подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал Киев

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, выражал поддержку киевскому режиму и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. Об этом сообщает The New York Post.
«Его аккаунт в социальных сетях также был заполнен бессмысленными твитами и ответами, а также выражал решительную поддержку Украине… Он утверждал на X, что пытался „продать“ идею о том, чтобы бывшие афганские солдаты сражались за Украину в России, но ему несколько раз отказывали, прежде чем он сдался через шесть месяцев», — указывает издание.
По информации MSN News, Рут также мог участвовать в сборе средств для Украины. В социальных сетях обнаружены записи пользователя с аналогичным именем, призывающие жертвовать деньги для ВСУ и предлагающие помощь в отправке на военные действия в Украине.
В том, что Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Инцидент произошел, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.
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