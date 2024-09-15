15 сентября 2024

NYP: подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал Киев

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Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, снайпер, огнестрельное оружие, снайперская винтовка
Рут, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, выражал поддержку киевскому режиму и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. Об этом сообщает The New York Post.

«Его аккаунт в социальных сетях также был заполнен бессмысленными твитами и ответами, а также выражал решительную поддержку Украине… Он утверждал на X, что пытался „продать“ идею о том, чтобы бывшие афганские солдаты сражались за Украину в России, но ему несколько раз отказывали, прежде чем он сдался через шесть месяцев», — указывает издание.

По информации MSN News, Рут также мог участвовать в сборе средств для Украины. В социальных сетях обнаружены записи пользователя с аналогичным именем, призывающие жертвовать деньги для ВСУ и предлагающие помощь в отправке на военные действия в Украине.

В том, что Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Инцидент произошел, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.

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Райан Уэсли Рут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, выражал поддержку киевскому режиму и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. Об этом сообщает The New York Post. «Его аккаунт в социальных сетях также был заполнен бессмысленными твитами и ответами, а также выражал решительную поддержку Украине… Он утверждал на X, что пытался „продать“ идею о том, чтобы бывшие афганские солдаты сражались за Украину в России, но ему несколько раз отказывали, прежде чем он сдался через шесть месяцев», — указывает издание. По информации MSN News, Рут также мог участвовать в сборе средств для Украины. В социальных сетях обнаружены записи пользователя с аналогичным именем, призывающие жертвовать деньги для ВСУ и предлагающие помощь в отправке на военные действия в Украине. В том, что Трамп стал объектом предполагаемого покушения, уверена конгрессмен Тейлор-Грин. Инцидент произошел, когда Трамп покидал свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Власти США полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на политика. Подробнее о деталях инцидента — в материале URA.RU.
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