В Ростовской области введен режим ЧС из-за пожаров

На территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала сложная пожарная обстановка. Об этом сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникация области.
«На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС», — говорится в сообщении министерства, передает ТАСС. Уточняется, что такая ситуация сложилась из-за стойкой сухой и жаркой погоды. Продолжает поддерживаться высокий уровень пожарной опасности на территории местных муниципалитетов.
Губернатор региона Василий Голубев написал в своем telegram-канале, что за прошедшие сутки в Ростовской области зарегистрировано почти 140 пожаров, из которых 70 приходятся на ландшафтные. В результате возгораний пострадали 30 строений, включая 13 жилых и садовых домов. Пострадавшим жителям будет предоставлена необходимая помощь.
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