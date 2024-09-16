В Ростовской области введен режим ЧС из-за пожаров

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Режим ЧС ввели на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области
Режим ЧС ввели на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области Фото:

На территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала сложная пожарная обстановка. Об этом сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникация области.

«На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС», — говорится в сообщении министерства, передает ТАСС. Уточняется, что такая ситуация сложилась из-за стойкой сухой и жаркой погоды. Продолжает поддерживаться высокий уровень пожарной опасности на территории местных муниципалитетов.

Губернатор региона Василий Голубев написал в своем telegram-канале, что за прошедшие сутки в Ростовской области зарегистрировано почти 140 пожаров, из которых 70 приходятся на ландшафтные. В результате возгораний пострадали 30 строений, включая 13 жилых и садовых домов. Пострадавшим жителям будет предоставлена необходимая помощь.

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На территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала сложная пожарная обстановка. Об этом сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникация области. «На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС», — говорится в сообщении министерства, передает ТАСС. Уточняется, что такая ситуация сложилась из-за стойкой сухой и жаркой погоды. Продолжает поддерживаться высокий уровень пожарной опасности на территории местных муниципалитетов. Губернатор региона Василий Голубев написал в своем telegram-канале, что за прошедшие сутки в Ростовской области зарегистрировано почти 140 пожаров, из которых 70 приходятся на ландшафтные. В результате возгораний пострадали 30 строений, включая 13 жилых и садовых домов. Пострадавшим жителям будет предоставлена необходимая помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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