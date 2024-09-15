15 сентября 2024

В Пермском крае выпадет снег

© Служба новостей «URA.RU»
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«Бабье лето» в Пермском крае близится к завершению
«Бабье лето» в Пермском крае близится к завершению Фото:

В Пермском крае в последнюю декаду сентября может выпасть снег. По предварительным прогнозам, он ожидается на севере региона в начале следующей недели. Об этом URA.RU рассказал метеоролог Андрей Шихов.

«В северной части Пермского края возможен первый снег в начале следующей недели. Он может выпасть 23-24 сентября», — сообщил корреспонденту агентства Шихов.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предсказали завершение «бабьего лета»» после 20 сентября. В Пермском гидрометцентре, сообщили, что с этой даты в регионе наступит похолодание, местами возможны дожди.

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В Пермском крае в последнюю декаду сентября может выпасть снег. По предварительным прогнозам, он ожидается на севере региона в начале следующей недели. Об этом URA.RU рассказал метеоролог Андрей Шихов. «В северной части Пермского края возможен первый снег в начале следующей недели. Он может выпасть 23-24 сентября», — сообщил корреспонденту агентства Шихов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предсказали завершение «бабьего лета»» после 20 сентября. В Пермском гидрометцентре, сообщили, что с этой даты в регионе наступит похолодание, местами возможны дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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