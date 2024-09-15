В Пермском крае выпадет снег

«Бабье лето» в Пермском крае близится к завершению
В Пермском крае в последнюю декаду сентября может выпасть снег. По предварительным прогнозам, он ожидается на севере региона в начале следующей недели. Об этом URA.RU рассказал метеоролог Андрей Шихов.
«В северной части Пермского края возможен первый снег в начале следующей недели. Он может выпасть 23-24 сентября», — сообщил корреспонденту агентства Шихов.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предсказали завершение «бабьего лета»» после 20 сентября. В Пермском гидрометцентре, сообщили, что с этой даты в регионе наступит похолодание, местами возможны дожди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!