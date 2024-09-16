Генпрокуратура проверила ликвидацию подтоплений в Челябинске

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Сергей Зайцев поручил защитить права челябинцев, пострадавших от подтоплений
Сергей Зайцев поручил защитить права челябинцев, пострадавших от подтоплений Фото:

После вмешательства замгенпрокурора России по УрФО Зайцева в Челябинске ликвидированы подтопления дворов и подвалов жилых домов, а также проведены работы по ремонту коллекторов. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО.

«Летом в связи с обильными осадкам фиксировались факты подтопления дворовых территорий и подвальных помещений жилых домов в Челябинске. В числе прочего СМИ обращали внимание на ситуацию по улице Энергетиков, где в связи с затоплениями подвальных помещений остались без света ряд МКД. По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева региональной прокуратурой была организована прокурорская проверка», — сообщили в пресс-службе управления.

Прокуратура внесла представления мэру города и директору управляющей компании. К ликвидации последствий подтоплений были привлечены коммунальные службы, которые занимались откачкой воды в круглосуточном режиме. Кроме того, под контролем прокуратуры в кратчайшие сроки были завершены работы по ремонту канализационных коллекторов по улицам Барбюса и Новороссийской.

В ведомстве добавили, что для предотвращения повторения подтоплений мэрией Челябинска принято решение о проектировании вблизи озера Смолино насосной станции и обводного коллектора. Для этого начаты проектно-изыскательские работы.

Пик дождевого паводка пришелся на конец июля и начало августа. Подтопление затронуло свыше 300 частных домов и сотни участков в СНТ.

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После вмешательства замгенпрокурора России по УрФО Зайцева в Челябинске ликвидированы подтопления дворов и подвалов жилых домов, а также проведены работы по ремонту коллекторов. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО. «Летом в связи с обильными осадкам фиксировались факты подтопления дворовых территорий и подвальных помещений жилых домов в Челябинске. В числе прочего СМИ обращали внимание на ситуацию по улице Энергетиков, где в связи с затоплениями подвальных помещений остались без света ряд МКД. По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева региональной прокуратурой была организована прокурорская проверка», — сообщили в пресс-службе управления. Прокуратура внесла представления мэру города и директору управляющей компании. К ликвидации последствий подтоплений были привлечены коммунальные службы, которые занимались откачкой воды в круглосуточном режиме. Кроме того, под контролем прокуратуры в кратчайшие сроки были завершены работы по ремонту канализационных коллекторов по улицам Барбюса и Новороссийской. В ведомстве добавили, что для предотвращения повторения подтоплений мэрией Челябинска принято решение о проектировании вблизи озера Смолино насосной станции и обводного коллектора. Для этого начаты проектно-изыскательские работы. Пик дождевого паводка пришелся на конец июля и начало августа. Подтопление затронуло свыше 300 частных домов и сотни участков в СНТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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