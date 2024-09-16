Политика Путин подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска. Скрин 16 сентября 2024 в 16:41 Размер текста - 17 + Владимир Путин неоднократно бывал в Магнитогорске и даже встречался с рабочими ММК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин издал указ о «О праздновании 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области». Документ подписан и опубликован 16 сентября на сайте главы государства. «В связи с исполняющимся в 2029 году 100-летием основания Магнитогорска Челябинской области постановляю. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска», — говорится в тексте указа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин издал указ о «О праздновании 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области». Документ подписан и опубликован 16 сентября на сайте главы государства. «В связи с исполняющимся в 2029 году 100-летием основания Магнитогорска Челябинской области постановляю. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска», — говорится в тексте указа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям