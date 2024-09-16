Президент России Владимир Путин издал указ о «О праздновании 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области». Документ подписан и опубликован 16 сентября на сайте главы государства.
«В связи с исполняющимся в 2029 году 100-летием основания Магнитогорска Челябинской области постановляю. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска», — говорится в тексте указа.
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