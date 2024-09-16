Путин подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска. Скрин

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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, магнитогорск, тыл фронту
Владимир Путин неоднократно бывал в Магнитогорске и даже встречался с рабочими ММК Фото:

Президент России Владимир Путин издал указ о «О праздновании 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области». Документ подписан и опубликован 16 сентября на сайте главы государства.

«В связи с исполняющимся в 2029 году 100-летием основания Магнитогорска Челябинской области постановляю. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска», — говорится в тексте указа.

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Президент России Владимир Путин издал указ о «О праздновании 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области». Документ подписан и опубликован 16 сентября на сайте главы государства. «В связи с исполняющимся в 2029 году 100-летием основания Магнитогорска Челябинской области постановляю. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания г. Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска», — говорится в тексте указа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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