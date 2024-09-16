Тюменка стала участницей конкурса «Мисс Россия-2024». Фото

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Девушка представит Тюмень на конкурсе "Мисс Россия-2024"
Девушка представит Тюмень на конкурсе "Мисс Россия-2024" Фото:

Тюменка Анастасия Соколова примет участие в конкурсе «Мисс Россия-2024». Об этом она написала на своем странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, я рада сообщить, что стала участницей конкурса „Мисс Россия-2024“. Я с гордостью представляю город Тюмень», — написала девушка в соцсетях. 

Известно, что тюменке 23 года. Она училась в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина. Также в 2018 году она победила в конкурсе «Краса Тобольска».

23-летняя девушка будет представлять Тюмень на конкурсе
23-летняя девушка будет представлять Тюмень на конкурсе
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Тюменка Анастасия Соколова примет участие в конкурсе «Мисс Россия-2024». Об этом она написала на своем странице в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, я рада сообщить, что стала участницей конкурса „Мисс Россия-2024“. Я с гордостью представляю город Тюмень», — написала девушка в соцсетях.  Известно, что тюменке 23 года. Она училась в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина. Также в 2018 году она победила в конкурсе «Краса Тобольска».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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