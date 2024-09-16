Девушка представит Тюмень на конкурсе "Мисс Россия-2024"
Тюменка Анастасия Соколова примет участие в конкурсе «Мисс Россия-2024». Об этом она написала на своем странице в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, я рада сообщить, что стала участницей конкурса „Мисс Россия-2024“. Я с гордостью представляю город Тюмень», — написала девушка в соцсетях.
Известно, что тюменке 23 года. Она училась в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина. Также в 2018 году она победила в конкурсе «Краса Тобольска».
23-летняя девушка будет представлять Тюмень на конкурсе
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