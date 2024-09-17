Бойцы ВСУ попали в окружение под Курском

17 сентября 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Группа украинских солдат не может выбраться из окружения под Курском Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ходе наступательной операции на Курскую область часть украинских военных была отрезана от основных сил и оказалась в окружении. Об этом сообщил командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск «Север». «В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — рассказал РИА Новости командир подразделения. По его словам, резервы и большая группировка войск ВСУ были стянуты под Курск, так как противник рассчитывал на блицкриг. Командир добавил, что на данный момент украинские солдаты предпринимают попытки выхода из окружения небольшими группами, используя для этого в том числе технику. Однако все их действия успешно пресекаются российскими силами. Ранее ВС РФ освободили несколько населенных пунктов в Курской области, используя захваченные ими бронетранспортер ВСУ «Козак». Российским солдатам также удалось освободить село Снагость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе наступательной операции на Курскую область часть украинских военных была отрезана от основных сил и оказалась в окружении. Об этом сообщил командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск «Север». «В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — рассказал РИА Новости командир подразделения. По его словам, резервы и большая группировка войск ВСУ были стянуты под Курск, так как противник рассчитывал на блицкриг. Командир добавил, что на данный момент украинские солдаты предпринимают попытки выхода из окружения небольшими группами, используя для этого в том числе технику. Однако все их действия успешно пресекаются российскими силами. Ранее ВС РФ освободили несколько населенных пунктов в Курской области, используя захваченные ими бронетранспортер ВСУ «Козак». Российским солдатам также удалось освободить село Снагость.