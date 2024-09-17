ВС РФ освободили населенные пункты под Курском с помощью украинского бронетранспортера. Видео

Населенные пункты под Курском освобождены при помощи бронетранспортера ВСУ
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Под Курском российские военные захватили украинский бронетранспортер «Козак» Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы освободили несколько населенных пунктов в Курской области при помощи бронетранспортера ВСУ «Козак». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Штурмовики морской пехоты … освободили несколько населенных пунктов в приграничном районе Курской области, … используя захваченный украинский бронетранспортер „Козак“», — рассказали ТАСС в ведомстве. Военным РФ также удалось взять под контроль село Снагость под Курском, добавили в Министерстве.

Ранее в Курской области были освобождены населенные пункты Успеновка и Борки. Также группировка войск «Север» отразила пять контратак ВСУ и пресекла три попытки прорваться через границу.

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Российские силы освободили несколько населенных пунктов в Курской области при помощи бронетранспортера ВСУ «Козак». Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурмовики морской пехоты … освободили несколько населенных пунктов в приграничном районе Курской области, … используя захваченный украинский бронетранспортер „Козак“», — рассказали ТАСС в ведомстве. Военным РФ также удалось взять под контроль село Снагость под Курском, добавили в Министерстве. Ранее в Курской области были освобождены населенные пункты Успеновка и Борки. Также группировка войск «Север» отразила пять контратак ВСУ и пресекла три попытки прорваться через границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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