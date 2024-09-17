Российские силы освободили несколько населенных пунктов в Курской области при помощи бронетранспортера ВСУ «Козак». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Штурмовики морской пехоты … освободили несколько населенных пунктов в приграничном районе Курской области, … используя захваченный украинский бронетранспортер „Козак“», — рассказали ТАСС в ведомстве. Военным РФ также удалось взять под контроль село Снагость под Курском, добавили в Министерстве.
Ранее в Курской области были освобождены населенные пункты Успеновка и Борки. Также группировка войск «Север» отразила пять контратак ВСУ и пресекла три попытки прорваться через границу.
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