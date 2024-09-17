Стало известно, сколько денег мог украсть Пашаев

Экс-адвокат Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей

17 сентября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Эльман Пашаев обещал предпринимателю Блиновскому и его супруге освободить их от уголовной ответственности за крупное вознаграждение Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва» Бывший адвокат Эльман Пашаев подозревается в хищении более 45 миллионов рублей. Сегодня, 17 сентября, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. «Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллиона рублей, а также 300 тысяч долларов США», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Следствие полагает, что Пашаев обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за денежное вознаграждение. По данным следствия, экс-адвокат в феврале в Москве договорился с Блиновским о получении крупной суммы денег за якобы возможность избежать уголовного преследования для него и его супруги Елены Блиновской. В ходе расследования выяснилось, что Блиновская, по версии следствия, уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей и легализовала 716 миллионов. Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского выделено в отдельное производство, он объявлен в федеральный розыск. Его супруга Елена Блиновская была задержана и помещена под домашний арест, а затем отправлена в СИЗО. Суд рассмотрит ее заявление о банкротстве в ноябре. Ранее стало известно, что экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в отмывании денег через благотворительный фонд, который помогает детским домам, молодежи и участникам СВО на Украине. По данным telegram-канала Mash, Пашаев занимался продажей дронов военным, а оплата зачислялась на счет его благотворительного фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший адвокат Эльман Пашаев подозревается в хищении более 45 миллионов рублей. Сегодня, 17 сентября, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. «Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллиона рублей, а также 300 тысяч долларов США», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Следствие полагает, что Пашаев обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за денежное вознаграждение. По данным следствия, экс-адвокат в феврале в Москве договорился с Блиновским о получении крупной суммы денег за якобы возможность избежать уголовного преследования для него и его супруги Елены Блиновской. В ходе расследования выяснилось, что Блиновская, по версии следствия, уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей и легализовала 716 миллионов. Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского выделено в отдельное производство, он объявлен в федеральный розыск. Его супруга Елена Блиновская была задержана и помещена под домашний арест, а затем отправлена в СИЗО. Суд рассмотрит ее заявление о банкротстве в ноябре. Ранее стало известно, что экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в отмывании денег через благотворительный фонд, который помогает детским домам, молодежи и участникам СВО на Украине. По данным telegram-канала Mash, Пашаев занимался продажей дронов военным, а оплата зачислялась на счет его благотворительного фонда.