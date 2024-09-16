Бывший вице-губернатор Гехт назвала ЕГЭ причиной бойни в челябинской школе

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт считает ориентацию на успешную сдачу ЕГЭ причиной агрессии детей, которые приводят к трагедиям в школах. Об этом после бойни в школе Челябинска Гехт сообщила в своем telegram-канале 17 сентября.
«Сейчас мы фокусируемся на том, чтобы ребенок как можно лучше сдал ЕГЭ, поступил в престижный вуз и обеспечил школе высокий KPI. Погоня за баллами вгоняет ребят в стресс, который порой выливается в депрессивные состояния и агрессивное поведение. Мне видится, что KPI должен быть совсем другим. Например, им может стать психологическое тестирование школьников, которое бы показывало стабильный эмоциональный фон у детей», — заявила Гехт.
Гехт добавила, что большинство официальных комментариев после трагедии касалось безопасности в образовательных организациях. Однако она считает, что проверки систем безопасности не могут застраховать от повторения страшных ЧП.
«Мы бьем по „хвостам“, пытаясь разобраться с последствиями, но ничего не делаем, чтобы повлиять на причину произошедшего. В отношении нас давно идет информационная война. Ее главные мишени — дети и подростки. Поэтому так важно привить детям азы информационной гигиены и воспитать навыки, которые помогли бы ребятам сохранять стойкость и критическое мышление при любом воздействии извне», — уверена Гехт.
Гехт 16 сентября следила за событиями в челябинской школе № 68. Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
Семиклассник из филиала № 3 школы № 68 устроил нападение утром 16 сентября. Школьник был вооружен двумя молотками, ножом и пластмассовым пистолетом. Бойню он устроил в классе. От его рук пострадали мальчик, учительница и две девочки, которым в последствии потребовались операции. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
Ирина Гехт работала первым вице-губернатором региона с 2019 по 2024 годы. В мае она покинула пост и возглавила правительство Запорожской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!