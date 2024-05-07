Чем запомнилась челябинцам вице-губернатор Ирина Гехт

Куратор челябинской социалки и медицины возглавила правительство Запорожья

07 мая 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт полностью сосредоточится на работе в Запорожской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Глава региона Алексей Текслер поблагодарил ее за работу, пожелал успехов на новом месте и представил к медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени, официально сообщили 7 мая в пресс-службе челябинского правительства. Что известно о кураторе социальной сферы и медицины региона, теперь уже бывшем — вспоминало URA.RU. Ирина Гехт родилась в 1969 году в городе Щучье Курганской области. Отец работал инженером, а мать специалистом по строительству. Бабушка и дедушка были преподавателями Саратовского университета, вместе с прочими поволжскими немцами высланными в тыл после начала Великой Отечественной войны. В 1980-е годы семья Гехт переехала на постоянное место жительство в город Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ), где в 1987 году Ирина Гехт окончила школу с золотой медалью и званием чемпионки города по бальным танцам. Новость по теме Челябинский вице-губернатор Гехт переходит на работу в Запорожье Ирина Альфредовна также оказалась не чужда академической науке. В 1992 году она окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ), а в 1998 году там же аспирантуру. В 2009 году в Южно-Уральском государственном университете защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук «Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе». Была доцентом кафедры ЧелГУ. С 2003 года Гехт — член общественного совета при комитете по социальной политике регионального заксобрания. В 2006 году ее избрали в областную Общественную палату, в 2008 году еще раз, а с 2009 года она стала зампредом ОПЧО. В конце апреля 2010 года Гехт продолжила карьеру в органах исполнительной власти, заняв пост первого замминистра социальных отношений региона, а в феврале 2011 года возглавила само и ведомство. Полтора года спустя ее в первый раз назначили вице-губернатором Челябинской области по социальным вопросам. С тем, чтобы в сентябре 2014 перевести по инициативе губернатора Бориса Дубровского представителем региона в Совет Федерации. В качестве сенатора Гехт работала зампредом Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Она известна в качестве законодателя федеральным законопроектом «О социальной защите граждан, пострадавших от деятельности ПО «Маяк» и поправками в другие федеральные законы, касающиеся социальной защиты. На областном уровне — законопроектом «О социальном заказе в Челябинской области», Концепцией улучшения положения женщин Челябинской области, областной целевой программой «Дети Южного Урала», программами «Семья» и «Женщины Челябинской области». В Челябинскую область Гехт вернулась как первый вице-губернатор 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. Новому руководителю требовался человек, который сможет взять на себя самые сложные направления и «расстрельные» сферы. В правительстве области Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Глава региона Алексей Текслер поблагодарил ее за работу, пожелал успехов на новом месте и представил к медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени, официально сообщили 7 мая в пресс-службе челябинского правительства. Что известно о кураторе социальной сферы и медицины региона, теперь уже бывшем — вспоминало URA.RU. Ирина Гехт родилась в 1969 году в городе Щучье Курганской области. Отец работал инженером, а мать специалистом по строительству. Бабушка и дедушка были преподавателями Саратовского университета, вместе с прочими поволжскими немцами высланными в тыл после начала Великой Отечественной войны. В 1980-е годы семья Гехт переехала на постоянное место жительство в город Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ), где в 1987 году Ирина Гехт окончила школу с золотой медалью и званием чемпионки города по бальным танцам. Ирина Альфредовна также оказалась не чужда академической науке. В 1992 году она окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ), а в 1998 году там же аспирантуру. В 2009 году в Южно-Уральском государственном университете защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук «Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе». Была доцентом кафедры ЧелГУ. С 2003 года Гехт — член общественного совета при комитете по социальной политике регионального заксобрания. В 2006 году ее избрали в областную Общественную палату, в 2008 году еще раз, а с 2009 года она стала зампредом ОПЧО. В конце апреля 2010 года Гехт продолжила карьеру в органах исполнительной власти, заняв пост первого замминистра социальных отношений региона, а в феврале 2011 года возглавила само и ведомство. Полтора года спустя ее в первый раз назначили вице-губернатором Челябинской области по социальным вопросам. С тем, чтобы в сентябре 2014 перевести по инициативе губернатора Бориса Дубровского представителем региона в Совет Федерации. В качестве сенатора Гехт работала зампредом Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Она известна в качестве законодателя федеральным законопроектом «О социальной защите граждан, пострадавших от деятельности ПО «Маяк» и поправками в другие федеральные законы, касающиеся социальной защиты. На областном уровне — законопроектом «О социальном заказе в Челябинской области», Концепцией улучшения положения женщин Челябинской области, областной целевой программой «Дети Южного Урала», программами «Семья» и «Женщины Челябинской области». В Челябинскую область Гехт вернулась как первый вице-губернатор 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. Новому руководителю требовался человек, который сможет взять на себя самые сложные направления и «расстрельные» сферы. В правительстве области Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов.