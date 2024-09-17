Происшествия Западный самолет Bombardier Challenger 650 подлетел к Калининградской области 17 сентября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Западный самолет облетел границу Калининградской области (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU К Калининградской области подлетел самолет Bombardier Challenger 650. Об этом стало известно из данных Flightradar. «Западный самолет Bombardier Challenger 650 облетел Калининградскую область вдоль границы», — пишет РИА Новости со ссылкой на сайт. Несмотря на то, что воздушное судно представляет собой бизнес-джет, при оснащении специальными датчиками его могут использовать для перехвата сообщений. Ранее в районе российско-финской границы был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. По данным сайта Flightradar, это судно зачастую используют для мониторинга и сбора информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! К Калининградской области подлетел самолет Bombardier Challenger 650. Об этом стало известно из данных Flightradar. «Западный самолет Bombardier Challenger 650 облетел Калининградскую область вдоль границы», — пишет РИА Новости со ссылкой на сайт. Несмотря на то, что воздушное судно представляет собой бизнес-джет, при оснащении специальными датчиками его могут использовать для перехвата сообщений. Ранее в районе российско-финской границы был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. По данным сайта Flightradar, это судно зачастую используют для мониторинга и сбора информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям