Западный самолет Bombardier Challenger 650 подлетел к Калининградской области

К Калининградской области подлетел самолет Bombardier Challenger 650. Об этом стало известно из данных Flightradar.
«Западный самолет Bombardier Challenger 650 облетел Калининградскую область вдоль границы», — пишет РИА Новости со ссылкой на сайт. Несмотря на то, что воздушное судно представляет собой бизнес-джет, при оснащении специальными датчиками его могут использовать для перехвата сообщений.
Ранее в районе российско-финской границы был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. По данным сайта Flightradar, это судно зачастую используют для мониторинга и сбора информации.
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