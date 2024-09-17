Западный самолет Bombardier Challenger 650 подлетел к Калининградской области

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Западный самолет облетел границу Калининградской области (фото из архива) Фото:

К Калининградской области подлетел самолет Bombardier Challenger 650. Об этом стало известно из данных Flightradar.

«Западный самолет Bombardier Challenger 650 облетел Калининградскую область вдоль границы», — пишет РИА Новости со ссылкой на сайт. Несмотря на то, что воздушное судно представляет собой бизнес-джет, при оснащении специальными датчиками его могут использовать для перехвата сообщений.

Ранее в районе российско-финской границы был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. По данным сайта Flightradar, это судно зачастую используют для мониторинга и сбора информации.

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К Калининградской области подлетел самолет Bombardier Challenger 650. Об этом стало известно из данных Flightradar. «Западный самолет Bombardier Challenger 650 облетел Калининградскую область вдоль границы», — пишет РИА Новости со ссылкой на сайт. Несмотря на то, что воздушное судно представляет собой бизнес-джет, при оснащении специальными датчиками его могут использовать для перехвата сообщений. Ранее в районе российско-финской границы был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. По данным сайта Flightradar, это судно зачастую используют для мониторинга и сбора информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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