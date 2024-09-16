У российской границы замечен американский самолет-разведчик. Скрин

У российской границы замечен американский самолет-разведчик. Скрин
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Американский разведывательный самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши Фото:

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint был замечен в районе российско-финской границы. Самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши, что подтверждают данные веб-сервиса Flightradar.

«Самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 11.23 по МСК», — согласно информации сайта Flightradar, который отслеживает рейсы. Самолет-разведчик часто используется для мониторинга и сбора данных.

Ранее сообщалось, что вблизи Черного моря и Крыма замечено скопление американских разведывательных самолетов, что вызвало предположения о возможных военных действиях. В Севастополе была объявлена кратковременная угроза атаки баллистическими ракетами, которая, по словам губернатора региона Михаила Развожаева, была спровоцирована украинскими военными с целью проверки системы обороны Крыма, передает RT.

Самолет вылетел с аэродрома на Северо-востоке Польши
Самолет вылетел с аэродрома на Северо-востоке Польши

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Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint был замечен в районе российско-финской границы. Самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши, что подтверждают данные веб-сервиса Flightradar. «Самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 11.23 по МСК», — согласно информации сайта Flightradar, который отслеживает рейсы. Самолет-разведчик часто используется для мониторинга и сбора данных. Ранее сообщалось, что вблизи Черного моря и Крыма замечено скопление американских разведывательных самолетов, что вызвало предположения о возможных военных действиях. В Севастополе была объявлена кратковременная угроза атаки баллистическими ракетами, которая, по словам губернатора региона Михаила Развожаева, была спровоцирована украинскими военными с целью проверки системы обороны Крыма, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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