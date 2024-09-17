Shot: Блиновского доставят в Москву из-за дела Пашаева

17 сентября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Алексея Блиновского признали потерпевшим по делу Эльмана Пашаева (на фото) Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва» Мужа блогера Елена Блиновской, предпринимателя Алексея Блиновского доставят из зоны проведения СВО в Москву после задержания его адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В ближайшее время Блиновский будет доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Он признан потерпевшим», — говорится в посте telegram-канала. Отмечается, что контракт Блиновского с Минобороны может быть заморожен из-за того, что с помощью Пашаева заключить его могли незаконно. Пашаев, который ранее также был адвокатом артиста Михаила Ефремова, был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве 17 сентября. По данным следствия, он предложил Блиновскому заплатить 45 миллионов рублей за якобы возможность избежать уголовного преследования для него самого и его жены. Сам Пашаев в феврале 2024 убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сумеет освободить пару. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужа блогера Елена Блиновской, предпринимателя Алексея Блиновского доставят из зоны проведения СВО в Москву после задержания его адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В ближайшее время Блиновский будет доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Он признан потерпевшим», — говорится в посте telegram-канала. Отмечается, что контракт Блиновского с Минобороны может быть заморожен из-за того, что с помощью Пашаева заключить его могли незаконно. Пашаев, который ранее также был адвокатом артиста Михаила Ефремова, был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве 17 сентября. По данным следствия, он предложил Блиновскому заплатить 45 миллионов рублей за якобы возможность избежать уголовного преследования для него самого и его жены. Сам Пашаев в феврале 2024 убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сумеет освободить пару.