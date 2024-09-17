Отбиты пять попыток ВСУ прорваться через границу Курской области

Группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничных районах РФ. Украинские бойцы намеревались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, сообщили в Минобороны России.
«Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что за сутки на курском направлении Украина потеряла до 400 человек личного состава и 19 единиц бронетехники.
Ранее часть украинских военных, стянутых для «блицкрига» под Курск из ДНР, попали в «огневой мешок» и оказались отрезаны от основных сил ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.