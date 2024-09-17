Отбиты пять попыток ВСУ прорваться через границу Курской области

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Потери ВСУ за прошедшие сутки на курском направлении составили 400 бойцов, сообщили в МО РФ
Потери ВСУ за прошедшие сутки на курском направлении составили 400 бойцов, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничных районах РФ. Украинские бойцы намеревались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, сообщили в Минобороны России.

«Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что за сутки на курском направлении Украина потеряла до 400 человек личного состава и 19 единиц бронетехники.

Ранее часть украинских военных, стянутых для «блицкрига» под Курск из ДНР, попали в «огневой мешок» и оказались отрезаны от основных сил ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

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Группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничных районах РФ. Украинские бойцы намеревались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, сообщили в Минобороны России. «Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что за сутки на курском направлении Украина потеряла до 400 человек личного состава и 19 единиц бронетехники. Ранее часть украинских военных, стянутых для «блицкрига» под Курск из ДНР, попали в «огневой мешок» и оказались отрезаны от основных сил ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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