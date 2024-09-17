Пушилин ввел в ДНР режим ЧС

С 15 сентября в ДНР бушуют ландшафтные пожары
Режим чрезвычайной ситуации введен в Донецкой Народной республике из-за природных пожаров. Решение принял глава региона Денис Пушилин.
«Признать обстановку, сложившуюся с 15 сентября в результате возникновения природных пожаров, чрезвычайной ситуацией», — говорится в указе. Он вступает в силу с момента подписания.
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