Пушилин ввел в ДНР режим ЧС

17 сентября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

С 15 сентября в ДНР бушуют ландшафтные пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Режим чрезвычайной ситуации введен в Донецкой Народной республике из-за природных пожаров. Решение принял глава региона Денис Пушилин. «Признать обстановку, сложившуюся с 15 сентября в результате возникновения природных пожаров, чрезвычайной ситуацией», — говорится в указе. Он вступает в силу с момента подписания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режим чрезвычайной ситуации введен в Донецкой Народной республике из-за природных пожаров. Решение принял глава региона Денис Пушилин. «Признать обстановку, сложившуюся с 15 сентября в результате возникновения природных пожаров, чрезвычайной ситуацией», — говорится в указе. Он вступает в силу с момента подписания.