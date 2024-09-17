МИД Ливана обвинил Израиль во взрывах пейджеровФото: AP / TASS
МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за масштабную кибератаку, в ходе которой были взорваны тысячи пейджеров. Ими пользовались члены шиитской организации «Хезболла» для связи. Пострадали тысячи членов этой организации и гражданских по всей стране.
Взрывы могли произойти из-за разосланного на них сообщения, сообщили в Life.ru. По данным ливанского Минздрава, в результате взрывов пейджеров погибло десять человек, более 2,8 тысяч ранены. О последствиях кибератаки на Ливан — в фоторепортаже URA.RU.
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МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за масштабную кибератаку, в ходе которой были взорваны тысячи пейджеров. Ими пользовались члены шиитской организации «Хезболла» для связи. Пострадали тысячи членов этой организации и гражданских по всей стране. Взрывы могли произойти из-за разосланного на них сообщения, сообщили в Life.ru. По данным ливанского Минздрава, в результате взрывов пейджеров погибло десять человек, более 2,8 тысяч ранены. О последствиях кибератаки на Ливан — в фоторепортаже URA.RU.