Что сейчас происходит в Ливане, где тысячи людей пострадали от взрывов пейджеров. Фоторепортаж

Shot: взрыв пейджеров «Хезболлы» мог произойти из-за разосланного сообщения
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МИД Ливана обвинил Израиль во взрывах пейджеров Фото:

МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за масштабную кибератаку, в ходе которой были взорваны тысячи пейджеров. Ими пользовались члены шиитской организации «Хезболла» для связи. Пострадали тысячи членов этой организации и гражданских по всей стране.

Взрывы могли произойти из-за разосланного на них сообщения, сообщили в Life.ru. По данным ливанского Минздрава, в результате взрывов пейджеров погибло десять человек, более 2,8 тысяч ранены. О последствиях кибератаки на Ливан — в фоторепортаже URA.RU.

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МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за масштабную кибератаку, в ходе которой были взорваны тысячи пейджеров. Ими пользовались члены шиитской организации «Хезболла» для связи. Пострадали тысячи членов этой организации и гражданских по всей стране. Взрывы могли произойти из-за разосланного на них сообщения, сообщили в Life.ru. По данным ливанского Минздрава, в результате взрывов пейджеров погибло десять человек, более 2,8 тысяч ранены. О последствиях кибератаки на Ливан — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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