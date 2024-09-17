Что сейчас происходит в Ливане, где тысячи людей пострадали от взрывов пейджеров. Фоторепортаж

Shot: взрыв пейджеров «Хезболлы» мог произойти из-за разосланного сообщения

17 сентября 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

МИД Ливана обвинил Израиль во взрывах пейджеров Фото: AP / TASS МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за масштабную кибератаку, в ходе которой были взорваны тысячи пейджеров. Ими пользовались члены шиитской организации «Хезболла» для связи. Пострадали тысячи членов этой организации и гражданских по всей стране. Взрывы могли произойти из-за разосланного на них сообщения, сообщили в Life.ru . По данным ливанского Минздрава, в результате взрывов пейджеров погибло десять человек, более 2,8 тысяч ранены. О последствиях кибератаки на Ливан — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за масштабную кибератаку, в ходе которой были взорваны тысячи пейджеров. Ими пользовались члены шиитской организации «Хезболла» для связи. Пострадали тысячи членов этой организации и гражданских по всей стране. Взрывы могли произойти из-за разосланного на них сообщения, сообщили в Life.ru. По данным ливанского Минздрава, в результате взрывов пейджеров погибло десять человек, более 2,8 тысяч ранены. О последствиях кибератаки на Ливан — в фоторепортаже URA.RU.