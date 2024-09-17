Лавров передал главе комитета Красного Креста факты о правонарушениях Украины

На встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил факты нарушения Украиной международного гуманитарного права. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ.
«Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права. В том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — отмечается в сообщении российского дипведомства.
В ходе беседы также были затронуты ключевые вопросы гуманитарной ситуации в различных регионах мира, включая Ближний Восток, Африканский Рог и Сахель, Европу и Азию. Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между МККК и Россией. Визит Сполярич в Москву также включал встречи с российскими правозащитниками и представителями Красного Креста накануне IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
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