17 сентября 2024

Лавров передал главе комитета Красного Креста факты о правонарушениях Украины

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Лавров побеседовал с главой МККК
Лавров побеседовал с главой МККК Фото:

На встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил факты нарушения Украиной международного гуманитарного права. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ.

«Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права. В том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — отмечается в сообщении российского дипведомства.

В ходе беседы также были затронуты ключевые вопросы гуманитарной ситуации в различных регионах мира, включая Ближний Восток, Африканский Рог и Сахель, Европу и Азию. Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между МККК и Россией. Визит Сполярич в Москву также включал встречи с российскими правозащитниками и представителями Красного Креста накануне IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

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На встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил факты нарушения Украиной международного гуманитарного права. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ. «Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права. В том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — отмечается в сообщении российского дипведомства. В ходе беседы также были затронуты ключевые вопросы гуманитарной ситуации в различных регионах мира, включая Ближний Восток, Африканский Рог и Сахель, Европу и Азию. Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между МККК и Россией. Визит Сполярич в Москву также включал встречи с российскими правозащитниками и представителями Красного Креста накануне IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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