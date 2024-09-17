17 сентября 2024

Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боксера задержали в аэропорту
Боксера задержали в аэропорту Фото:

Боксер Александр Усик был задержан в польском городе Краков. Об этом сообщает Mash.

«Усика задержали в аэропорту Кракова в Польше», — передает Mash в своем официальном telegram-канале. На видео, прикрепленном к посту, силовики уводят спортсмена на допрос. Причины задержания пока не сообщаются.

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Боксер Александр Усик был задержан в польском городе Краков. Об этом сообщает Mash. «Усика задержали в аэропорту Кракова в Польше», — передает Mash в своем официальном telegram-канале. На видео, прикрепленном к посту, силовики уводят спортсмена на допрос. Причины задержания пока не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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