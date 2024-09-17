Боксера задержали в аэропорту
Боксер Александр Усик был задержан в польском городе Краков. Об этом сообщает Mash.
«Усика задержали в аэропорту Кракова в Польше», — передает Mash в своем официальном telegram-канале. На видео, прикрепленном к посту, силовики уводят спортсмена на допрос. Причины задержания пока не сообщаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.