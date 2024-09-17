В ХМАО откроется филиал крупнейшего российского музея

В Когалыме (ХМАО) заложен символический камень на месте строительства филиала Государственного Русского музея. Об этом в соцсети сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«Сегодня в городе был дан старт еще одному проекту — созданию масштабного музейного комплекса. Заложили символический камень на месте будущего строительства. На площади почти в 11 000 квадратных метров расположатся филиал Государственного Русского музея», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Также здесь появится планетарий, музей нефти, самоваров и нумизматики. Точные даты начала и завершения строительства музейного комплекса не уточняются.
В Когалыме 1 февраля 2024 года открылся филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. В нем начали обучение 335 студентов со всей России. Клятву первокурсника в этом году приняли 115 студентов из четырех корпоративных групп «ЛУКОЙЛа».
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