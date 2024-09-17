17 сентября 2024

В ХМАО откроется филиал крупнейшего российского музея

© Служба новостей «URA.RU»
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Точные сроки начала и завершения комплекса не называются
Точные сроки начала и завершения комплекса не называются Фото:

В Когалыме (ХМАО) заложен символический камень на месте строительства филиала Государственного Русского музея. Об этом в соцсети сообщил глава округа Руслан Кухарук.

«Сегодня в городе был дан старт еще одному проекту — созданию масштабного музейного комплекса. Заложили символический камень на месте будущего строительства. На площади почти в 11 000 квадратных метров расположатся филиал Государственного Русского музея», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Также здесь появится планетарий, музей нефти, самоваров и нумизматики. Точные даты начала и завершения строительства музейного комплекса не уточняются.

В Когалыме 1 февраля 2024 года открылся филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. В нем начали обучение 335 студентов со всей России. Клятву первокурсника в этом году приняли 115 студентов из четырех корпоративных групп «ЛУКОЙЛа».

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В Когалыме (ХМАО) заложен символический камень на месте строительства филиала Государственного Русского музея. Об этом в соцсети сообщил глава округа Руслан Кухарук. «Сегодня в городе был дан старт еще одному проекту — созданию масштабного музейного комплекса. Заложили символический камень на месте будущего строительства. На площади почти в 11 000 квадратных метров расположатся филиал Государственного Русского музея», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Также здесь появится планетарий, музей нефти, самоваров и нумизматики. Точные даты начала и завершения строительства музейного комплекса не уточняются. В Когалыме 1 февраля 2024 года открылся филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. В нем начали обучение 335 студентов со всей России. Клятву первокурсника в этом году приняли 115 студентов из четырех корпоративных групп «ЛУКОЙЛа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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