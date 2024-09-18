Стало известно, сколько пейджеров «Хезболлах» заминировал «Моссад»

Разведка Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в Ливане 17 сентября произошли взрывы, в результате которых пострадали сотни членов группировки «Хезболла», погибли восемь человек.
«„Моссад“ заложил небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров», — передает слова источников агентство. Там добавили, что движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo.
По информации источника, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно после получения кодового сообщения. В устройствах могло быть спрятано до трех граммов взрывчатого вещества, заключили источники.
Разведка Израиля, предположительно, начинила взрывчаткой пейджеры представителей ливанской группировки. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что причиной взрывов стали встроенные в пейджеры взрывные устройства, а не хакерская атака. Он допустил, что за взрывами может стоять Израиль, и назвал их методы «неотличимыми от терроризма», передает «Ридус».
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