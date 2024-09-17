Жители Нового Уренгоя обратили внимание на густой дым с балкона и сообщили в службу спасения
В Новом Уренгое (ЯНАО) загорелась квартира в жилом доме. Пожарные прибыли на место, где наблюдался черный густой дым из окон балкона, сообщает МЧС ЯНАО.
«В 12 часов 25 минут открытое горение было ликвидировано на площади ориентировочно 15 квадратных метров. По предварительной информации возгорание произошло на балконе», — сообщают сотрудники МЧС в своем telegram-канале.
В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Сотрудники проводят проверку случившегося.
Источник видео: Север-пресс.
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