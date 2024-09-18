Челябинский губернатор Текслер уволил ответственного за борьбу с безработицей

Шеф управления по труду и занятости Челябинской области Смирнов ушел в отставку
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Дубровский с главами городов и районов, 12 февраля 2014 Челябинск, смирнов владислав
Владислав Смирнов возглавлял управление по труду и занятости челябинского правительства 14 лет Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Освободить Смирнова Владислава Валентиновича от занимаемой должности начальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 19 сентября 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовых актов.

Смирнову 56 лет. До госслужбы он работал в структурах Российского союза молодежи, а затем в «Челябинской угольной компании». ГУ по труду и занятости возглавил в июле 2010 года, когда регионом руководил Михаил Юревич, сохранив должность при Борисе Дубровском и Алексее Текслере.

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Начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Освободить Смирнова Владислава Валентиновича от занимаемой должности начальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 19 сентября 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовых актов. Смирнову 56 лет. До госслужбы он работал в структурах Российского союза молодежи, а затем в «Челябинской угольной компании». ГУ по труду и занятости возглавил в июле 2010 года, когда регионом руководил Михаил Юревич, сохранив должность при Борисе Дубровском и Алексее Текслере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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