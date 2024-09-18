Челябинский губернатор Текслер уволил ответственного за борьбу с безработицей

Шеф управления по труду и занятости Челябинской области Смирнов ушел в отставку

18 сентября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Владислав Смирнов возглавлял управление по труду и занятости челябинского правительства 14 лет Фото: Олег Черных © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Освободить Смирнова Владислава Валентиновича от занимаемой должности начальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 19 сентября 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовых актов. Смирнову 56 лет. До госслужбы он работал в структурах Российского союза молодежи, а затем в «Челябинской угольной компании». ГУ по труду и занятости возглавил в июле 2010 года, когда регионом руководил Михаил Юревич, сохранив должность при Борисе Дубровском и Алексее Текслере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Освободить Смирнова Владислава Валентиновича от занимаемой должности начальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 19 сентября 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовых актов. Смирнову 56 лет. До госслужбы он работал в структурах Российского союза молодежи, а затем в «Челябинской угольной компании». ГУ по труду и занятости возглавил в июле 2010 года, когда регионом руководил Михаил Юревич, сохранив должность при Борисе Дубровском и Алексее Текслере.