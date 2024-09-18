Челябинский губернатор Текслер уволил ответственного за борьбу с безработицей

Начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.
«Освободить Смирнова Владислава Валентиновича от занимаемой должности начальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 19 сентября 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовых актов.
Смирнову 56 лет. До госслужбы он работал в структурах Российского союза молодежи, а затем в «Челябинской угольной компании». ГУ по труду и занятости возглавил в июле 2010 года, когда регионом руководил Михаил Юревич, сохранив должность при Борисе Дубровском и Алексее Текслере.
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