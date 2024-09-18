Роспотребнадзор ХМАО закрыл кафе из-за насекомых и антисанитарии

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Роспотребнадзор через суд закрыл кафе на 30 суток из-за многочисленных нарушений
Роспотребнадзор через суд закрыл кафе на 30 суток из-за многочисленных нарушений Фото:

Роспотребнадзор через суд добился закрытия кафе «Itstime» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения.

«Из-за угрозы здоровью потребителей территориальный отдел Управления Роспотребнадзора составил протокол о временном запрете деятельности. 16 сентября 2024 года Советский районный суд вынес решение о приостановлении работы кафе „Itstime“ на 30 суток», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Среди нарушений были выявлены неправильные условия хранения продуктов, мухи в цехе кафе, отсутствие медкнижек у работников, некачественная уборка и хранение личных вещей на пищеблоке. Возбуждено два уголовных дела об административных правонарушениях. Предпринимателю выданы предписания об устранении нарушений.

Ранее Роспотребнадзор на три месяца закрыл кафе в Лангепасе. Поводом стали также многочисленные нарушения санитарного законодательства.

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Роспотребнадзор через суд добился закрытия кафе «Itstime» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения. «Из-за угрозы здоровью потребителей территориальный отдел Управления Роспотребнадзора составил протокол о временном запрете деятельности. 16 сентября 2024 года Советский районный суд вынес решение о приостановлении работы кафе „Itstime“ на 30 суток», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Среди нарушений были выявлены неправильные условия хранения продуктов, мухи в цехе кафе, отсутствие медкнижек у работников, некачественная уборка и хранение личных вещей на пищеблоке. Возбуждено два уголовных дела об административных правонарушениях. Предпринимателю выданы предписания об устранении нарушений. Ранее Роспотребнадзор на три месяца закрыл кафе в Лангепасе. Поводом стали также многочисленные нарушения санитарного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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