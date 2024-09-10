Роспотребнадзор ХМАО на три месяца закрыл кафе «Чайхана» в Лангепасе за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел Роспотребнадзора для возбуждения дела об административном правонарушении. Лангепасский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил административное приостановление деятельности кафе на срок 90 суток», — сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югра».
Сотрудники ведомства совместно с прокуратурой выявили ряд нарушений санитарного законодательства в заведении. В нем отсутствовали бактерицидные лампы и термометры в холодильниках, не было маркировки на кухонном и уборочном инвентаре, и сами предметы для уборки хранились с нарушениями.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов. Бизнесмен из поселка Талинка торговал продукцией без маркировки.
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