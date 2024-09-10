10 сентября 2024

Роспотребнадзор ХМАО на три месяца закрыл кафе «Чайхана» в Лангепасе

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор совместно с прокуратурой выявили ряд нарушений санитарных норм в кафе "Чайхана"
Роспотребнадзор совместно с прокуратурой выявили ряд нарушений санитарных норм в кафе "Чайхана" Фото:

Роспотребнадзор ХМАО на три месяца закрыл кафе «Чайхана» в Лангепасе за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел Роспотребнадзора для возбуждения дела об административном правонарушении. Лангепасский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил административное приостановление деятельности кафе на срок 90 суток», — сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югра».

Сотрудники ведомства совместно с прокуратурой выявили ряд нарушений санитарного законодательства в заведении. В нем отсутствовали бактерицидные лампы и термометры в холодильниках, не было маркировки на кухонном и уборочном инвентаре, и сами предметы для уборки хранились с нарушениями.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов. Бизнесмен из поселка Талинка торговал продукцией без маркировки.

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Роспотребнадзор ХМАО на три месяца закрыл кафе «Чайхана» в Лангепасе за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел Роспотребнадзора для возбуждения дела об административном правонарушении. Лангепасский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил административное приостановление деятельности кафе на срок 90 суток», — сообщает telegram-канал «Роспотребнадзор Югра». Сотрудники ведомства совместно с прокуратурой выявили ряд нарушений санитарного законодательства в заведении. В нем отсутствовали бактерицидные лампы и термометры в холодильниках, не было маркировки на кухонном и уборочном инвентаре, и сами предметы для уборки хранились с нарушениями. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов. Бизнесмен из поселка Талинка торговал продукцией без маркировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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