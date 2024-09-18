Политика «Искали взятку»: в кабинете свердловского мэра час работали силовики В кабинете задержанного мэра Артемовского Трофимова провели обыски 18 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 + Константина Трофимова подозревают в получении взятки (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики провели обыски в кабинете мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, задержанного по делу о коррупции. Как рассказал источник URA.RU, они искали взятку. «После того, как Трофимова задержали [прямо на рабочем месте], его кабинет опечатали. Спустя некоторое время силовики вернулись и провели обыски. Работали час, искали взятку», — поделился собеседник. Трофимова задержали днем 18 сентября. Как ранее сообщало URA.RU, на него могли дать показания руководители местных муниципальных предприятий. Пост главы города он занял в 2020-м году, до этого несколько лет был спикером местной думы. Еще раньше руководил санаторием «Юбилейный» в поселке Буланаш. В Свердловскую область переехал из Челябинской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Силовики провели обыски в кабинете мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, задержанного по делу о коррупции. Как рассказал источник URA.RU, они искали взятку. «После того, как Трофимова задержали [прямо на рабочем месте], его кабинет опечатали. Спустя некоторое время силовики вернулись и провели обыски. Работали час, искали взятку», — поделился собеседник. Трофимова задержали днем 18 сентября. Как ранее сообщало URA.RU, на него могли дать показания руководители местных муниципальных предприятий. Пост главы города он занял в 2020-м году, до этого несколько лет был спикером местной думы. Еще раньше руководил санаторием «Юбилейный» в поселке Буланаш. В Свердловскую область переехал из Челябинской. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям