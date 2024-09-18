«Искали взятку»: в кабинете свердловского мэра час работали силовики

Силовики провели обыски в кабинете мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова, задержанного по делу о коррупции. Как рассказал источник URA.RU, они искали взятку.
«После того, как Трофимова задержали [прямо на рабочем месте], его кабинет опечатали. Спустя некоторое время силовики вернулись и провели обыски. Работали час, искали взятку», — поделился собеседник.
Трофимова задержали днем 18 сентября. Как ранее сообщало URA.RU, на него могли дать показания руководители местных муниципальных предприятий. Пост главы города он занял в 2020-м году, до этого несколько лет был спикером местной думы. Еще раньше руководил санаторием «Юбилейный» в поселке Буланаш. В Свердловскую область переехал из Челябинской.
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