В Свердловской области задержали мэра

В Артемовском (Свердловская область) задержан мэр Константин Трофимов. По данным источника URA.RU, дело может быть связано с коррупцией.
«В обед пришли силовики в гражданской форме, показали удостоверения, задержали Трофимова прямо в кабинете. Сейчас он опечатан», — рассказал собеседник. Другой источник добавил, что основанием для задержания Трофимова могли стать подозрения, основанные на показаниях руководителей местных МУПов.
Трофимов был избран мэром в 2020 году. До этого с 2016 года он был спикером местной думы. Ему 56 лет, родился в Копейске Челябинской области. Еще раньше был директором санатория-профилактория «Юбилейный».
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