В Свердловской области задержали мэра

Задержан мэр Артемовского Трофимов

18 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Силовики пришли прямо в рабочий кабинет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) задержан мэр Константин Трофимов. По данным источника URA.RU, дело может быть связано с коррупцией. «В обед пришли силовики в гражданской форме, показали удостоверения, задержали Трофимова прямо в кабинете. Сейчас он опечатан», — рассказал собеседник. Другой источник добавил, что основанием для задержания Трофимова могли стать подозрения, основанные на показаниях руководителей местных МУПов. Трофимов был избран мэром в 2020 году. До этого с 2016 года он был спикером местной думы. Ему 56 лет, родился в Копейске Челябинской области. Еще раньше был директором санатория-профилактория «Юбилейный». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) задержан мэр Константин Трофимов. По данным источника URA.RU, дело может быть связано с коррупцией. «В обед пришли силовики в гражданской форме, показали удостоверения, задержали Трофимова прямо в кабинете. Сейчас он опечатан», — рассказал собеседник. Другой источник добавил, что основанием для задержания Трофимова могли стать подозрения, основанные на показаниях руководителей местных МУПов. Трофимов был избран мэром в 2020 году. До этого с 2016 года он был спикером местной думы. Ему 56 лет, родился в Копейске Челябинской области. Еще раньше был директором санатория-профилактория «Юбилейный».