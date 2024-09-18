Экс-глава депполитики ХМАО Скурихин стал преподавателем

Бывший глава депполитики ХМАО Александр Скурихин стал преподавателем. Его данные с пометкой «доцент высшей школы цифровой экономики» появились на сайте Югорского государственного университета.
«Скурихин Александр Александрович. Высшая школа цифровой экономики, доцент», — указано на странице вуза.
Скурихин последовал примеру своего бывшего зама Дмитрия Сердюкова, который годом ранее совершил политический дауншифтинг и после ухода с госслужбы устроился в СурГУ на кафедру политологии. Инсайдеры URA.RU отмечают, что Скурихин работает в ЮГУ с начала учебного года и преподает юридические дисциплины.
Ранее URA.RU писало, что Скурихин после отставки остается работать в Ханты-Мансийске. С 2006 по 2015 годы он преподавал государственное и муниципальное управление в Югорском университете.
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