18 сентября 2024

Познер ответил фанатам после новостей о возвращении на «Первый канал»

Познер опроверг возвращение на «Первый канал» с новым проектом
© Служба новостей «URA.RU»
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Познер опроверг сообщения о возвращении на «Первый канал»
Познер опроверг сообщения о возвращении на «Первый канал» Фото:

Российский журналист Владимир Познер опроверг слухи о возвращении на «Первый канал». Он подчеркнул, что подготовил восьмисерийный документальный фильм о Турции, который выйдет в рамках коллаборации с телеканалом, но не свидетельствует о возвращении к постоянной работе. 

«Это такая работа, которую покажут на Первом канале, если покажут. Но это вовсе не означает, что я вернулся на Первый канал, потому что я не вернулся. Чтобы тут не было ошибки, что это, мол, рядовая программа и вот такие программы будут дальше идти. Нет, это не так», — заявил Познер в интервью MSK1.RU.

Ранее сообщалось, что известный российский журналист вернется на «Первый канал». Отмечалось, что Познер будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь».

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Российский журналист Владимир Познер опроверг слухи о возвращении на «Первый канал». Он подчеркнул, что подготовил восьмисерийный документальный фильм о Турции, который выйдет в рамках коллаборации с телеканалом, но не свидетельствует о возвращении к постоянной работе.  «Это такая работа, которую покажут на Первом канале, если покажут. Но это вовсе не означает, что я вернулся на Первый канал, потому что я не вернулся. Чтобы тут не было ошибки, что это, мол, рядовая программа и вот такие программы будут дальше идти. Нет, это не так», — заявил Познер в интервью MSK1.RU. Ранее сообщалось, что известный российский журналист вернется на «Первый канал». Отмечалось, что Познер будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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