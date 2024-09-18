Познер ответил фанатам после новостей о возвращении на «Первый канал»

Российский журналист Владимир Познер опроверг слухи о возвращении на «Первый канал». Он подчеркнул, что подготовил восьмисерийный документальный фильм о Турции, который выйдет в рамках коллаборации с телеканалом, но не свидетельствует о возвращении к постоянной работе.
«Это такая работа, которую покажут на Первом канале, если покажут. Но это вовсе не означает, что я вернулся на Первый канал, потому что я не вернулся. Чтобы тут не было ошибки, что это, мол, рядовая программа и вот такие программы будут дальше идти. Нет, это не так», — заявил Познер в интервью MSK1.RU.
Ранее сообщалось, что известный российский журналист вернется на «Первый канал». Отмечалось, что Познер будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь».
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