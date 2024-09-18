Познер вернется на «Первый канал»

Познер вернется на «Первый канал» с новым проектом «Турецкая тетрадь»
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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Познер вернется на «Первый канал» с новым проектом, пишет РБК Фото:

Российский телеведущий Владимир Познер вновь появится в эфире «Первого канала». Он будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь», пишут СМИ.

«Познер вернется в эфир „Первого канала“ с новым проектом, который называется „Турецкая тетрадь“», — передает РБК. Информация опубликована в telegram-канале.

Ранее Познер сообщал, что ему поступали предложения по работе на Западе после начала СВО, однако он их отверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно отреагировал на заявление телеведущего и отметил, что он убежденный патриот, который имеет крепкую гражданскую позицию.

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Российский телеведущий Владимир Познер вновь появится в эфире «Первого канала». Он будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь», пишут СМИ. «Познер вернется в эфир „Первого канала“ с новым проектом, который называется „Турецкая тетрадь“», — передает РБК. Информация опубликована в telegram-канале. Ранее Познер сообщал, что ему поступали предложения по работе на Западе после начала СВО, однако он их отверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно отреагировал на заявление телеведущего и отметил, что он убежденный патриот, который имеет крепкую гражданскую позицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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