Познер вернется на «Первый канал»

Российский телеведущий Владимир Познер вновь появится в эфире «Первого канала». Он будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь», пишут СМИ.
«Познер вернется в эфир „Первого канала“ с новым проектом, который называется „Турецкая тетрадь“», — передает РБК. Информация опубликована в telegram-канале.
Ранее Познер сообщал, что ему поступали предложения по работе на Западе после начала СВО, однако он их отверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно отреагировал на заявление телеведущего и отметил, что он убежденный патриот, который имеет крепкую гражданскую позицию.
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