Познер вернется на «Первый канал»

Познер вернется на «Первый канал» с новым проектом «Турецкая тетрадь»

18 сентября 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Познер вернется на «Первый канал» с новым проектом, пишет РБК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский телеведущий Владимир Познер вновь появится в эфире «Первого канала». Он будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь», пишут СМИ. «Познер вернется в эфир „Первого канала“ с новым проектом, который называется „Турецкая тетрадь“», — передает РБК. Информация опубликована в telegram-канале. Ранее Познер сообщал, что ему поступали предложения по работе на Западе после начала СВО, однако он их отверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно отреагировал на заявление телеведущего и отметил, что он убежденный патриот, который имеет крепкую гражданскую позицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский телеведущий Владимир Познер вновь появится в эфире «Первого канала». Он будет вести новую программу под названием «Турецкая тетрадь», пишут СМИ. «Познер вернется в эфир „Первого канала“ с новым проектом, который называется „Турецкая тетрадь“», — передает РБК. Информация опубликована в telegram-канале. Ранее Познер сообщал, что ему поступали предложения по работе на Западе после начала СВО, однако он их отверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно отреагировал на заявление телеведущего и отметил, что он убежденный патриот, который имеет крепкую гражданскую позицию.