18 сентября 2024

На пермской трассе водитель Lada устроил смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ведет проверку по факту аварии
Полиция ведет проверку по факту аварии Фото:

В Пермском крае на трассе Кудымкар-Усолье водитель Lada Granta насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по региону.

«На дороге Кудымкар-Усолье водитель Lada Granta вечером 18 сентября совершил наезд на пешехода. Последний двигался в попутном направлении по полосе движения транспортных средств. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Уточняются обстоятельства аварии. 

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В Пермском крае на трассе Кудымкар-Усолье водитель Lada Granta насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по региону. «На дороге Кудымкар-Усолье водитель Lada Granta вечером 18 сентября совершил наезд на пешехода. Последний двигался в попутном направлении по полосе движения транспортных средств. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту ДТП полиция проводит проверку. Уточняются обстоятельства аварии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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