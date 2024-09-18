Полиция ведет проверку по факту аварии
В Пермском крае на трассе Кудымкар-Усолье водитель Lada Granta насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по региону.
«На дороге Кудымкар-Усолье водитель Lada Granta вечером 18 сентября совершил наезд на пешехода. Последний двигался в попутном направлении по полосе движения транспортных средств. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Уточняются обстоятельства аварии.
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