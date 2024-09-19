Главком ВМФ оценил готовность применения мощнейшего оружия

Главком ВМФ Моисеев: высокая готовность применения стратегического оружия ТОФ

19 сентября 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Тихоокеанский флот готов к возможному применению стратегического оружия, заявил Моисеев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Тихоокеанский флот (ТОФ) находится на высоком уровне боевой готовности к применению оружия, в то время как самое мощное и разрушительное вооружение сосредоточено в 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, и также готово к немедленному использованию. Такое заявление сделал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. «О готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — передает слова Моисеева РИА «Новости». Он добавил, что на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота находится мощное и разрушительное оружие, готовое к использованию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тихоокеанский флот (ТОФ) находится на высоком уровне боевой готовности к применению оружия, в то время как самое мощное и разрушительное вооружение сосредоточено в 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, и также готово к немедленному использованию. Такое заявление сделал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. «О готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — передает слова Моисеева РИА «Новости». Он добавил, что на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота находится мощное и разрушительное оружие, готовое к использованию.