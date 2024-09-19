Главком ВМФ оценил готовность применения мощнейшего оружия

Главком ВМФ Моисеев: высокая готовность применения стратегического оружия ТОФ
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Тихоокеанский флот готов к возможному применению стратегического оружия, заявил Моисеев Фото:

Тихоокеанский флот (ТОФ) находится на высоком уровне боевой готовности к применению оружия, в то время как самое мощное и разрушительное вооружение сосредоточено в 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, и также готово к немедленному использованию. Такое заявление сделал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

«О готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — передает слова Моисеева РИА «Новости». Он добавил, что на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота находится мощное и разрушительное оружие, готовое к использованию.

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Тихоокеанский флот (ТОФ) находится на высоком уровне боевой готовности к применению оружия, в то время как самое мощное и разрушительное вооружение сосредоточено в 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, и также готово к немедленному использованию. Такое заявление сделал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. «О готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — передает слова Моисеева РИА «Новости». Он добавил, что на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота находится мощное и разрушительное оружие, готовое к использованию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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