Главком ВМФ оценил готовность применения мощнейшего оружия

Тихоокеанский флот (ТОФ) находится на высоком уровне боевой готовности к применению оружия, в то время как самое мощное и разрушительное вооружение сосредоточено в 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, и также готово к немедленному использованию. Такое заявление сделал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
«О готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — передает слова Моисеева РИА «Новости». Он добавил, что на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота находится мощное и разрушительное оружие, готовое к использованию.
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